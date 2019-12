El Clásico comarcal que el próximo domingo (17:00) enfrenta a Algeciras Club de Fútbol y Real Balompédica Linense se escenificará en el rectángulo de juego del Nuevo Mirador... y en muchos otros sitios. Allá donde esté un algecirista o un balono se estará jugando el partido y, casi con total seguridad, se habrá comenzado a librar desde muchos días antes. Uno de los lugares más o menos lejanos que ya vive el duelo de máxima rivalidad del Campo de Gibraltar es el vestuario del Club Deportivo El Ejido 2012, el segundo clasificado del grupo IX de Tercera. En el habitan dos algeciristas, el técnico David Cabello y el algecireño Alberto Fuentes y dos balonos, el meta sanroqueño Jesús Godino y el linense Juanje Argüez. En una semana en la que en su categoría no hay competición –ya que se disputa la Copa de Naciones UEFA– buena parte de sus miradas se centran en lo que sucederá en este reencuentro entre Algeciras y Balona después de cuatro años.

El CD El Ejido, que consumó su descenso el curso pasado, tuvo un comienzo titubeante. La plantilla acabó de confeccionarse con la competición ya iniciada y al equipo le costó arrancar. Pero desde que perdió el primer día de septiembre en Vélez Málaga (2-1) enlaza catorce jornadas sin perder y es el único que le hace un poco de sombra al imparable Linares Deportivo.

Alberto Fuentes participó la temporada pasada del ascenso del Algeciras –al que llegó como cedido por el Málaga– a la Segunda B. En el conjunto del Poniente almeriense ha encontrado los minutos de los que no disfrutó en La Menacha. En 15 partidos completos ha anotado cuatro goles y ha dado media docena de asistencias.

“Estoy muy contento, porque llegué a final de agosto y sin embargo estoy jugando mucho”, recalca este algecirista confeso que no podrá desplazarse para ver el partido de rivalidad pero que lo seguirá a través de Footters.

“Yo siempre estoy pendiente de lo que sucede en el Algeciras y cuando no coincide con nuestro partido, procuro verlo”, explica.

“En estos duelos de rivalidad no se puede hablar de favoritos, ni se pueden tener en cuenta los antecedentes, el Algeciras está mejor en casa que fuera, pero...”, razona el mediapunta.

Centrándose en su equipo, comenta: “Al principio nos costó, era lógico, pero hemos cogido el ritmo y no renunciamos a nada”.

“¿El ascenso? Ufff sería precioso, yo viví el del verano pasado con el Algeciras y es algo que no se me va a olvidar nunca, pero quedan muchas jornadas, hay que ir partido a partido y tener la suerte de que nos respeten las lesiones para llegar en las mejores condiciones a mayo, que al final es cuando se decide todo”, sostiene. “Por nosotros no va a quedar”.

Juanje Argüez: "Este verano pensé en dejar el fútbol"

Juanje Argüez desembarcó en El Ejido cedido por el Cádiz. El centrocampista linense, que pasó buena parte de su carrera en las categorías inferiores del Sevilla hasta escalar al primer filial –con el que debutó precisamente ante la Balona– y pasó por el filial del Dépor, asegura que el pasado verano llegó a plantearse “dejar el fútbol” porque sentía que había recibido “muchos palos” y que sin embargo “la decisión de aceptar jugar en Tercera fue la más acertada” que ha tomado en toda su carrera profesional.

“Lo que me hacía falta era continuidad, pero me costaba pensar fichar no ya en El Ejido, sino en Tercera, pero la cuestión era jugar y claro, nadie te da la garantía de que vayas a tener minutos”, reflexiona.

“Ahora tengo que confesar que aquella decisión es la que más alegría me está dando, es el momento de toda mi trayectoria en la que más feliz me encuentro, me levantó dos horas antes de lo normal porque estoy deseando que llegue el momento de ir a entrenar”, recalca. “Estoy disfrutando del fútbol, como si fuese un niño chico”.

“Ya tocaba jugarlo todo”, dice en referencia a su momento actual. “Como grupo no debemos pensar en el Linares, sino centrarnos en lo nuestro, ir pasito a pasito y siempre a por todas”.

Con respecto al Clásico, Juanje Argüez está decidido a acudir al Nuevo Mirador para vivir una experiencia de la que que, al menos de momento, no ha podido participar como futbolista. “A todos los linenses nos tira la Balona y yo no soy una excepción”.

“A mí me pusieron el sello de que no quería jugar allí y no es cierto... yo sé la verdad y la gente puede pensar y opinar lo que crea conveniente, pero el domingo, como siempre, seré un balono más”, finaliza.