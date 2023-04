Joaquín se va: Las redes se llenan de reacciones y homenajes al capitán del Betis

"Leyenda", "una de las barras del escudo del Betis" y, sobre todo, "arte" son algunas de las palabras que más se repiten tras conocer la retirada de Joaquín en comentarios y reacciones en redes sociales, tanto de instituciones como de usuarios más o menos conocidos.

De la noticia no solamente se han hecho eco prácticamente todos los medios de comunicación españoles, deportivos y generalistas, sino que ha llegado incluso hasta la ESPN, que recuerda que el trofeo de la Copa del Rey asistió como invitado de honor a su boda:

Joaquin has announced he will retire from football at the end of this season at the age of 41. Never forget when the Copa del Rey trophy was guest of honour at his wedding 💚 Legend 👏 pic.twitter.com/JTYyrIyfcf