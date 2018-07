"La solución para el Campo de Gibraltar es un plan integral"

Un ex concejal socialista en la corte de Landaluce

El cargo de coordinador de la AGE no es la primera experiencia política de Medina, militante socialista en la reserva y en tiempos concejal en el Ayuntamiento sevillano de Palomares del Río. "Cuando dejé Sevilla para venirme a Algeciras entendí que llevar la jefatura de la Policía era incompatible con el desarrollo de una actividad política. Hace tiempo que no tengo la actividad como militante que sí tuve en su momento", afirma. Nombrado jefe de la Policía Local algecireña por el socialista Juan Antonio Palacios, siguió en el cargo con Landaluce. "Yo llevaba varios años con el anterior equipo de gobierno tratando de hacer cambios en el cuerpo. Él optó por la continuidad y por los buenos resultados que se estaban obteniendo. Con Landaluce me he sentido plenamente respaldado y he trabajado con libertad, hasta que hace unos meses decidió mi relevo y asignarme el montaje y dirección de la escuela de la Policía Local de Algeciras". [...] "No tuve en absoluto ningún problema con él. El cese es una competencia suya y hay que respetarla. Me dio una responsabilidad que a mí me gusta especialmente, como es la formación, que era la que estaba cogiendo forma con prestigio fuera de Algeciras y con convenios con la Universidad. Cuando me nombraron coordinador de la AGE, Landaluce me dio la enhorabuena. La verdad es que fue exquisito en el tratamiento y eso hay que reconocerlo. Se alegró mucho de que este puesto sea para una persona vinculada al mundo de la seguridad".