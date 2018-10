Verdemar solicita el inventario de injerencia de aguas fecales en la red de pluviales de La Línea

Verdemar-Ecologistas en Acción solicitará el inventario de injerencia de aguas fecales en la red de pluviales de La Línea y preguntará si la eliminación de los puntos más afectados se ha llevado a cabo. El colectivo recuerda que el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) publicó el 3 de noviembre de 2005 el reglamento del servicio de saneamiento, alcantarillado y depuración de la ciudad, que establecía un plazo de dos años para la realización y entrega de este inventario.

“Estamos en 2018 y por lo tanto Verdemar se pregunta si Aqualia ha entregado el plano de injerencias de fecales en la red de pluviales. ¿Se lo ha reclamado el Ayuntamiento? Entendemos que viendo la situación actual de la red, su estado, la alta tasa que se paga por el mantenimiento, depuración y tratamiento, la misma no está a la altura de los que los ciudadanos están pagando.

Las tuberías no dan abasto. La Línea ha crecido mucho en estos últimos años y donde antes había una o dos casas ahora hay un gran bloque de pisos y las tuberías siguen siendo las mismas que hace más de 50 años, en muchos casos de materiales que no son adecuados para conducir aguas residuales, ya que no resisten la corrosión que el ácido sulfhídrico provoca en el hormigón centrifugado”, destaca Verdemar.

Los ecologistas recuerdan que desde enero de 2008 se cobra en el recibo el canon de mejora, valorado en 1,75 millones de euros. “¿Dónde están esas mejoras? ¿Durante cuánto tiempo más tendremos que seguir pagándolo los usuarios? ¿Quién defiende al usuario? Desde luego no el Ayuntamiento ni la Mancomunidad. La concesionaria campa sin control y sin la movilización social para reclamar lo que entendemos debería estar en buen estado y funcionamiento”, lamenta la entidad conservacionista.

El sistema de alcantarillado, recuerda Verdemar, se compone en La Línea de 230 kilómetros de tuberías de evacuación de aguas residuales y pluviales, 15 estaciones de bombeo de aguas residuales y de una estación depuradora ubicada en el Zabal. Los ecologistas consideran que para el mantenimiento correcto de este sistema sería necesario un personal, “que dudamos que en la actualidad esté contratado en la ciudad”.