Tesorillo, municipio independiente

Tesorillo lo consiguió. Dos décadas después de que se gestara el proyecto para segregarse de Jimena, San Martín del Tesorillo se convertirá en el octavo municipio del Campo de Gibraltar. La Junta de Andalucía tiene previsto dar luz verde en su sesión de este martes a una aspiración histórica, la creación de un pueblo de 2.600 habitantes y 48 kilómetros cuadrados de superficie que será el número 45 de la provincia de Cádiz.

Así será una vez que el Consejo de Gobierno de la Junta ratifique el decreto de creación de este y otros siete municipios andaluces. Todos comparten una larga historia de trabajo en pro de la segregación, un culebrón burocrático que comenzó con su constitución como entidades locales autónomas y que finalizará con la incorporación de estos pueblos a la nómina andaluza, elevándola hasta 786 municipios.

La segregación llega incluso después de que hace tres años el Consejo Consultivodiese un fuerte varapalo a Tesorillo, al considerar que no podía independizarse por su insolvencia económica y la falta de población. No era el primer contratiempo: en los muchos años de burocracia las trabas encontradas han sido múltiples.

Pero la ELA siguió trabajando junto al Ayuntamiento de Jimena para lograr su objetivo, que hoy conseguirá al considerar la Administración autonómica que ha demostrado su solvencia como ELA y que cumple los requisitos marcados en la ley. Entre ellos el de población, con 2.660 habitantes, menos de los 5.000 que fija la Ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local que fue aprobada en 2013, mucho después del inicio del expediente. También cumple sobradamente el de distancia: más de 20 kilómetros lo separan de su municipio matriz, frente a los 5 kilómetros de suelo no urbanizable que reclamaba la legislación.

El proceso Una comisión gestora gobernará el nuevo municipio hasta las próximas elecciones locales

"Hasta que no escuche al portavoz del Gobierno decirlo no me lo creo", asegura el presidente de la ELA de Tesorillo, Jesús Fernández: "Hace tantos años que estamos esperando...". Fernández recuerda las más de dos décadas de trámites desde que entregaron la primera solicitud para la ELA (se constituyó en 1999), e incluso alguna ocasión en la que se llegó a asegurar que la segregación estaba hecha y se quedó en agua de borrajas.

Menos escéptico se muestra el alcalde de Jimena, Francisco Gómez. "Estamos contentos por la resolución del expediente", asegura. El Ayuntamiento ha impulsado también su tramitación y ahora pasará a supervisar el proceso de cambio. También habrá cuestiones que negociar; aunque tanto corporación local como ELA muestran una sintonía absoluta en cuanto a la segregación, cada municipio tendrá que fijar sus propuestas.

Una vez el consejo de gobierno apruebe el decreto habrá un periodo transitorio de tres meses para organizar el nuevo ayuntamiento. Se creará una comisión gestora que gobernará el municipio hasta las próximas elecciones locales, de igual número de vocalías al de concejalías que le correspondan conforme a la legislación de régimen electoral. La designación de la comisión gestora se realizará por la diputación provincial con arreglo a los resultados de las últimas elecciones municipales. El presidente de la ELA se mantendrá al frente de la misma.

Cuando el nuevo ayuntamiento sea una realidad, llegarán las negociaciones con la entidad matriz para determinar las posibles compensaciones que puedan establecerse. En el decreto de segregación, la Junta de Andalucía ya habrá establecido la delimitación del territorio del nuevo pueblo, habitualmente el mismo que tiene como ELA.

El último municipio creado en la provincia de Cádiz fue San José del Valle, que se independizó de Jerez en 1995. Unos años antes, en 1991, lo había hecho Benalup-Casas Viejas de Medina Sidonia. Tesorillo cogerá el relevo 23 años después, aunque su presidente de ELA prefiere no lanzar las campanas al vuelo aún: "Cuando lo escuchemos diremos muy bien o no", insiste.