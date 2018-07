Al PSOE andaluz no le gusta el acuerdo de inmigración

Al PSOE andaluz no le gusta el acuerdo que la Unión Europea ha alcanzado el presidente Pedro Sánchez en materia de inmigración, resuelto en la cumbre de la pasada semana. Su secretario de Organización, Juan Cornejo, valoró ayer durante su rueda de prensa semanal que es un "no acuerdo", porque no implica a la Unión Europea como tal, sino soluciones parciales, y ha criticado que la inmigración sea utilizada para "resolver problemas internos" de los países.

Es una clara referencia al acuerdo alcanzado por Sánchez y la canciller alemana Angela Merkel, en base al cual España aceptará algunos refugiados que entran en Alemania por Austria. Merkel necesitaba algún logro en esta materia, ya que los socios bávaros de su Gobierno le habían dado un plazo para endurecer su política migratoria. A pesar del acuerdo que Merkel ha logrado con España y Grecia, los bávaros están discutiendo si dejan al Gobierno germano en minoría. "Los problemas internos deben resolverse de otro modo", insistió Cornejo.

El malestar del PSOE andaluz es con el seno de la Unión, ya que entienden que se debió articular una solución "para los países fronterizos", caso de España. Las costas andaluzas han recibido este año más de 6.000 migrantes que intentan cruzar el Estrecho, los centros de acogida están desbordados y los de menores, con graves problemas.

Juan Cornejo recordó que el Gobierno central debe convocar la conferencia sectorial de migraciones para aliviar la situación de los centros andaluces, pero no ha recibido ninguna respuesta del Ministerio del Interior. La presidenta Susana Díaz lo viene reclamando desde hace una semana.

El PSOE-A considera que la llegada masiva de migrantes a las costas de Andalucía es un "problema de estado" y reclamó "solidaridad" al resto de comunidades autónomas, así como más recursos humanos y materiales para atender a estas personas a la Unión Europea (UE).

Cornejo explicó que esa solidaridad podría pasar por el traslado de migrantes que llegan a las costas andaluzas a otras comunidades, dado que los centros de acogida y atención que hay en Andalucía están ya saturados. "Nosotros estamos haciendo todo lo necesario, pero las demás comunidades también deben ayudar a hacer todo lo necesario", recalcó Juan Cornejo, que insistió en que "no se trata sólo de un problema de Andalucía, sino que todos tienen que aportar".

El presidente del PP-A, Juanma Moreno, denunció ayer en Lora del Río que el Gobierno de Pedro Sánchez, está demostrando que "no tiene política de inmigración" y se está dedicando a dar "bandazos".