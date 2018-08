IU pregunta por la titularidad de los dispositivos usados por Ruiz

El grupo municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Algeciras registró ayer un escrito en el que instó al alcalde de la ciudad, José Ignacio Landaluce, a la apertura de una investigación para conocer si el dispositivo utilizados supuestamente por la concejal de Educación, Laura Ruiz, en un presunto delito de hostigamiento hacia el abogado de su exmarido, es de titularidad municipal o, en su defecto, privado.

El concejal de esta formación en el Consistorio algecireño, José Luis Alcántara, manifestó que los hechos que se le imputan a la delegada de Educación son "muy graves" y por ello, es "de recibo conocer si usó dispositivos del Ayuntamiento, lo cual agravaría más la situación".

"Una situación que es a todas luces insostenible, y no entendemos como todavía el alcalde de la ciudad no ha cesado en sus funciones a esta señora, que si tuviera un mínimo de dignidad, ya habría pedido perdón a la ciudadanía y hubiera dejado el acta encima de la mesa del alcalde", expresó Alcántara en un comunicado a los medios.

Según Alcántara, "al alcalde parece que ahora le preocupa la situación por la que están pasando los familiares de la concejal de Educación, una preocupación que ni él ni su equipo han tenido nunca hacia los concejales de las demás fuerzas políticas de la Corporación".

"Las artimañas y las palabras más falsas y sucias que se han dicho en el salón de Plenos siempre han venido de la bancada del Partido Popular. Nosotros no vamos a entrar en esa guerra sucia porque, entre otras cosas, respetamos la institución a la que representamos, pero no vamos a tolerar que concejales que manchan el nombre de la ciudad y no respetan las leyes, permanezcan ni un minuto más como autoridad municipal", zanjó el edil de izquierdas.

Las declaraciones de Izquierda Unida se refieren a la publicación con la que este periódico abrió su portada el pasado jueves. En ella se narraba que la edil de Educación del Ayuntamiento de Algeciras, Laura Ruiz, había sido llamada a declarar el próximo día 10 de agosto en calidad de detenida por la Policía Nacional. Las investigaciones de la Policía Nacional le atribuyen la supuesta comisión de un delito de hostigamiento y acoso al abogado de su exmarido.