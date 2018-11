Adelante Andalucía presenta su candidatura “campogibraltareña” para el 2D

“El Campo de Gibraltar no puede esperar más. Necesita un cambio de política y es mucho más que droga, pobreza y desempleo”, asegura la número 1 por Cádiz de Adelante Andalucía, Ángela Aguilera. La coalición ha desembarcado hoy en Algeciras a presentar su lista para el 2D con un mensaje claro a transmitir: es la candidatura de la confluencia, pero también la del Campo de Gibraltar, con tres de los cuatro primeros puestos ocupados por ciudadanos de la comarca. Esos tres candidatos, Aguilera, Inmaculada Nieto y Ricardo Sánchez, esgrimen su propuesta para la comarca frente a “un PSOE y un PP que han dado por perdido el Campo de Gibraltar”, en palabras de Nieto. Y apuntan a un enemigo a batir, aunque la aritmética electoral pueda acabar dejándolos en la tesitura de permitir su Gobierno para eludir el de la derecha: “Susana Díaz es una losa para el futuro de la comarca”, asegura la cabeza de lista.

Desde el edificio La Escuela, sede oficial y oficiosa de todo tipo de convocatorias (albergará la semana que viene un acto público con los líderes de la confluencia), Aguilera ha reclamado la búsqueda de alternativas reales para hacer frente al desempleo, lejos de los “grandes planes de empleo” que se han promovido en las últimas décadas y que no han servido para reducir una tasa de paro “en límites inadmisibles”.

Para Aguilera, “estamos en un momento de no retorno” en el que “tenemos un crecimiento económico muy por detrás de la media española, niveles de desempleo por detrás todavía de 2008, y nuestra sanidad y educación no llegan a los niveles de 2010”, por lo que reivindica “políticas que rescaten a la gente que no tiene alternativa, con niveles de fracaso escolar disparados y con mucha gente sin alternativa porque no tienen trabajo”.

Muchos de esos temas se han abordado en esta legislatura en el Parlamento por parte de IU y Podemos, recuerda Inmaculada Nieto. La número 3 de la candidatura compromete todo su empeño para que el Campo de Gibraltar “genere una parte fundamental del empleo y la riqueza que necesita la provincia de Cádiz”. “La gran diferencia que aportamos desde un futuro gobierno es que no sólo no consideramos que la comarca sea una zona a dar por perdida, sino que paradójicamente, las inversiones que se hagan serán las de mayor tasa de retorno para toda la provincia y más allá”, afirma.

Ricardo Sánchez, el cuarto de la lista, destaca que otra de las grandes apuestas de la confluencia de Podemos, IU, Primavera Andaluza e Izquierda Andalucista es abordar “la crisis ambiental del Campo de Gibraltar”. En este sentido, resalta la necesidad de enfrentar la pérdida de la masa forestal de Los Alcornocales, el retroceso del litoral o el déficit de depuración en la comarca.