El alcalde de Castellar se compromete a buscar solución a la caída de la población de mariposa monarca

El alcalde de Castellar de la Frontera, Adrián Vaca, se reunirá con el biólogo Juan Fernández Haeger, para analizar el Plan de actuación para la conservación de la mariposa monarca en el río Guadarranque y encontrar soluciones a la disminución de la colonia de mariposas que pueblan el popular sendero que lleva su nombre, como alertó el catedrático en un artículo en Europa Sur.

El regidor es consciente de que el Sendero de la mariposa es uno de los principales puntos de interés turístico del municipio: "El que lo niegue está ciego. Preocupa que la población de mariposas se haya visto reducida. En cuanto supimos de la existencia del Plan para la conservación de la mariposa monarca, el cual ya tengo, concerté una cita con el biólogo para compartir impresiones y ver puntos de mejora".

Vaca afirma que no le han llegado alertas por parte de los vecinos acerca de la disminución de la población de mariposas en la ribera del Guadarranque, por la que discurre el sendero: "No, pero en todo caso yo se lo achacaba al tiempo, no a ningún factor como el que se ha explicado en Europa Sur". En el artículo que Hernández Haeger publicó, se hablaba como una de las causas el fallecimiento de un pastor cuyas cabras hacían tareas de mantenimiento al eliminar las malas hierbas que compiten con el alimento natural del insecto.

En el informe para la conservación de la mariposa se especifica la necesidad de limpiar la zona de zarzas, helechos, adelfas y juncos, plantas que impiden crecer a la Asclepias curassavica, planta de la que se alimenta dicho insecto: "En los últimos meses hemos hecho tareas de limpieza y desbroce en el sendero, pero vamos a ver qué otras medidas podemos tomar para que la población de la monarca no solo no decaiga, sino que se incremente", afirma Vaca.

En el citado texto, el biólogo hablaba de que el Plan de actuación que él había redactado junto a otros compañeros de la Universidad de Córdoba, no estaba siendo seguido por el Ayuntamiento de Castellar. El alcalde, que lleva menos de dos años en el cargo, explica el por qué: "La verdad es que no tenía ni idea de la existencia del Plan de conservación de la mariposa monarca en el río Guadarranque. Gracias a Álvaro, el nieto de Pedro, conseguí contactar con el biólogo, con el que me pondré a trabajar para proteger a la mariposa".

Plan de conservación

El Sendero de la mariposa monarca es una de las rutas de senderismo más populares del Campo de Gibraltar gracias a la colonia de este insecto de origen americano, la más importante de la comarca favorecida por las condiciones de humedad que se dan en la ribera del río Guadarranque, que además se encuentra protegida del viento.

En el Plan de conservación elaborado por Fernández se especifica que esta mariposa se alimenta de una planta llamada Asceplia, cuyo número está disminuyendo debido a que otras plantas invaden el territorio en el que crecen. Además, la Asceplia es tóxica para los animales, por lo que las actividades de ganadería y pastoreo son muy efectivas para eliminar otras especies que ocupan el suelo en el que crece el alimento del insecto.

Otra de las medidas propuestas por el biólogo es la de plantar otras especies ornamentales como la Lantana camara, Buddleia, Montanoa bipinnatifida, Delairea odorata, Vitex agnus-castus, etc., que puedan servir de alimento a la mariposa ya que, cuando el número de las mismas aumenta, acaban con las existencias de Asceplia y se ven forzadas a moverse hacia otros lugares en busca de néctar.