Vecinos de Algeciras llevan 24 horas sin electricidad tras la borrasca Kristin mientras Endesa trabaja para reparar las averías

Multitud de vecinos de Algeciras continúan sin suministro eléctrico después de 24 horas mientras los operarios de Endesa trabajan para solucionar el reguero de averías que dejó el paso de la borrasca Kristin por el Campo de Gibraltar. Es el caso de los residentes en la urbanización de Los Pinos, en Algeciras, donde los vecinos de las calles Limón, Naranjo y Olivo, entre otras a la espalda del tanatorio, siguen a la espera de recuperar la electricidad. La perdieron cuando las caídas de dos árboles derribaron las acometidas eléctricas que, de momento, no se ha reparado.

Entre los afectados se encuentra un matrimonio de electrodependientes, ambos dispacitados visuales, que han realizado un llamamiento para que se dote de urgencia la reparación del cable caído. La mujer, Ana, afirma que hace mucho tiempo que reclaman que la acometida aérea se soterre para evitar situaciones como esta, pero no les hacen caso. "Ahora, el Ayuntamiento nos dice que está estudiando cada caso para determinar cuál es más urgente", explica. "Nosotros necesitamos la luz las 24 horas del día, no podemos vivir con unas velas", continúa.

Retirada de uno de los árboles. / Erasmo fenoy

Los árboles derribados se encuentran dentro de fincas privadas en las que el Ayuntamiento tiene más complicado actuar. De hecho, uno de los árboles está siendo retirado por el propietario del chalé en el que se encontraba, que se dedica a la construcción y dispone del material necesario para hacerlo. Todo el mundo no tiene esta capacidad.

También están todavía sin electricidad vecinos del núcleo de Pelayo, también en Algeciras, en este caso no saben por qué, pero sí que la avería ocurrió durante la madrugada del miércoles.

Un operario de Endesa repara una avería este jueves. / E.s.

Ante estas incidencias, Endesa ha manifestado a preguntas de Europa Sur que mantiene activo su Plan Operativo de Emergencia desde el martes. Durante el día de ayer y esta madrugada se llevaron a cabo multitud de tareas de revisión y adecuación de líneas afectadas por caídas de árboles y ramas en las líneas aéreas, postes y torres en el suelo, así como elementos rotos por la incidencia del viento. Esto llevó a restablecer el servicio de casi la totalidad las líneas aéreas afectadas por el temporal Kristin.

A lo largo de la mañana de este jueves continuarán los trabajos en campo, atendiendo principalmente las incidencias cuya reposición se está complicando por la dificultad de acceso derivada de la acumulación de agua y caída de árboles en algunos puntos de zonas rurales, como es el caso de Pelayo. "Las condiciones de trabajo siguen siendo muy complicadas debido a las fuertes rachas de viento que aún persisten y que en muchas ocasiones están impidiendo que los técnicos puedan subir a los apoyos y torres eléctricas con seguridad", afirma un portavoz de Endesa.

La compañía afirma que mantiene un contacto fluido con las autoridades locales, provinciales y regionales competentes para trasladar información de los trabajos de recuperación. Además expresar a los clientes afectados sus disculpas por los inconvenientes derivados de esta borrasca y traslada que está dedicando todos los recursos disponibles para recuperar el servicio lo antes posible, salvaguardando la seguridad de las personas.

La caída de un rayo en la subestación eléctrica de Endesa en El Pinar de Rey, en el término municipal de San Roque, dejó sin luz a miles de hogares en el Campo de Gibraltar durante parte de la mañana del miércoles 28 de enero, un día muy condicionado por los efectos de la borrasca Kristin con alerta naranja en el Estrecho y toda la comarca por lluvia y vientos superiores a los 100 km/h. El impacto del rayo en la subestación de alta tensión de 66 KV ha provocado cortes de luz en numerosos lugares de, al menos, Algeciras, Los Barrios, San Roque, La Línea y Castellar. Desde entonces, de forma progresiva, todos han ido recuperando el servicio. El proceso continúa durante la jornada.