Suspendida la actividad lectiva para la tarde de este miércoles en todo el Campo de Gibraltar

La Junta de Andalucía ha suspendido la actividad lectiva presencial del resto del Campo de Gibraltar para la tarde de este miércoles 28 de enero ante el temporal de lluvia y viento que azota a toda la comarca por el impacto de la borrasca Kristin. La medida se suma a las suspensiones decretadas en la noche del pasado martes para los municipios de Jimena, San Martín del Tesorillo y las barriadas de Taraguilla y la Estanción de San Roque.

"La confluencia de viento e incremento de lluvia con aviso naranja en la comarca gaditana del Estrecho motiva una nueva medida de seguridad: suspendida la actividad lectiva presencial esta tarde en centros educativos y de día en 6 municipios: San Roque, La Línea de la Concepción, Los Barrios, Algeciras, Castellar de la Frontera y Tarifa", ha comunicado la Junta a través del Servicio de Emergencias de Andalucía 112 pasadas las 15:00 horas.

Esta decisión de la Junta ha llegado después de una mañana muy condicionada por las inclemencias meteorológicas y un sinfín de incidencias (caída de árboles, farolas, carteles, carreteras cortadas, inundaciones, cortes de luz...), algunas de ellas llegando a afectar directamente a centros educativos, como ha pasado en el instituto Torrealmirante de Algeciras, donde se desplomó un muro que obligó a la evacuación del personal y los estudiantes. También sufrió un percance similar el IES Sierra Luna, de Los Barrios.

La situación vivida a primera hora de este miércoles ha indignado a muchos padres del Campo de Gibraltar. Con la borrasca golpeando y sacudiendo toda la comarca de extremo a extremo, seis de los ocho municipios de la zona tenían que afrontar con normalidad al llevar a sus pequeños a clase. Todo, a pesar de la alerta naranja por viento y fenómenos costeros activada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) a raíz de la borrasca Kristin. Solo Jimena de la Frontera, San Martín del Tesorillo y las barriadas sanroqueñas de Taraguilla y Estación quedaron al margen de esta decisión.

La medida ha generado un notable desconcierto entre padres y profesores, especialmente al compararla con lo ocurrido en otros territorios con el mismo nivel de riesgo meteorológico. “Es una irresponsabilidad”, repetían algunos progenitores en las entradas de los centros. “La prevención está por encima de todo”, añadían, mientras recordaban que en Ceuta, al otro lado del Estrecho, las clases sí han sido suspendidas. “Nos dicen que evitemos desplazamientos innecesarios, pero llevar a los niños al colegio sí era necesario”, lamentaba una madre.

Las quejas no se quedaban solo en el trayecto. Dentro de los propios centros, la normalidad académica era, en muchos casos, más teórica que real. Así lo resume el director de un colegio de Algeciras en un mensaje remitido a Europa Sur, en el que cuestiona “los límites de las declaraciones de emergencia” ante una borrasca con rachas de viento de hasta 28 metros por segundo, equivalentes a 100 km/h, un nivel 10 en la escala de Beaufort. “Los centros están abiertos y las plantillas en sus puestos, pero en muchos casos no se pueden dar clases medianamente normales”, explica.

A la falta de suministro eléctrico en numerosos colegios e institutos —provocada por la caída de líneas de alta tensión— se suman goteras, cubos en pasillos y aulas, ventanas cimbreándose con cada racha de viento y problemas de climatización. “Hay niños pegados a los cristales”, alertan docentes.

Muchos padres se preguntan por qué los ayuntamientos no han tomado la decisión de suspender las clases, una medida que por ejemplo se llevó a cabo en Algeciras en noviembre de 2024 ante un temporal de similares características.

De momento, la Junta no se ha pronunciado sobre la situación para este próximo jueves 29 de enero.