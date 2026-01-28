La caída de un rayo en la subestación del Pinar del Rey deja sin luz a miles de usuarios en el Campo de Gibraltar

La caída de un rayo en la subestación eléctrica de Endesa en El Pinar de Rey, en el término municipal de San Roque, ha dejado sin luz a miles de hogares en el Campo de Gibraltar durante parte de la mañana de este miércoles 28 de enero, un día muy condicionado por los efectos de la borrasca Kristian con alerta naranja en el Estrecho y toda la comarca por lluvia y vientos superiores a los 100 km/h.

El impacto del rayo en la subestación de alta tensión de 66 KV ha provocado cortes de luz en numerosos lugares de, al menos, Algeciras, Los Barrios, San Roque, La Línea y Castellar. En muchos de ellos ya se ha recuperado la corriente eléctrica. Endesa, una vez conocido este incidente, ha puesto en marcha a operarios que han acudido de manera inmediata a la subestación afectada para realizar los arreglos necesarios y restablecer la normalidad lo antes posible. La compañía ha explicado que la luz irá retornando progresivamente en los puntos de la comarca que todavía puedan estar sin luz.

Endesa, además, ha subrayado que mantiene activado su plan operativo de emergencias ante este tren de borrascas que está azotando de manera inclemente a la zona del Estrecho y en casi toda Andalucía. "En previsión de los efectos de la borrasca Kristin Endesa activó ayer (por el martes) su Plan Operativo de Emergencia para reforzar sus recursos técnicos y humanos para atender las posibles incidencias que pudieran surgir por efectos del temporal".

"En este sentido, Endesa ha desplazado desde primera hora de la mañana a todos sus operarios disponibles, así como los de sus empresas contratistas. Además, Endesa ha reforzado los técnicos del Centro de Control de Red desde donde se coordinan los trabajos con los operarios de campo", agrega la compañía.

"La intensidad del temporal Kristin, con situaciones de fuertes rachas de viento que superan los 120 Km/h, está complicando los trabajos de reposición en campo, al afectar a la seguridad de los técnicos que tienen que maniobrar sobre las instalaciones aéreas, además de complicar significativamente los desplazamientos en las zonas rurales por la acumulación de agua".

Endesa sostiene que está manteniendo un contacto fluido con las autoridades locales, provinciales y regionales competentes para trasladar información de los trabajos de recuperación.

Endesa desea expresar a los clientes afectados sus disculpas por los inconvenientes derivados de esta borrasca y traslada que está dedicando todos los recursos disponibles para recuperar el servicio lo antes posible, salvaguardando la seguridad de las personas.