La sanroqueña Verónica Rojas emula a Alejandro Sanz en el Día de la Provincia

La cantante sanroqueña Verónica Rojas ha participado en el acto oficial del Día de la Provincia organizado por la Diputación de Cádiz. La artista, en homenaje a Alejandro Sanz, ha interpretado uno de sus temas.

En concreto, Rojas ha cantado No me compares, publicada en 2012 como parte del disco La música no se toca. Antes de sentarse frente al teclado para comenzar su actuación acústica, saludó a Sanz cortésmente.

Los presentes quedaron embelesados con la íntima propuesta de la artista de San Roque. Con una voz muy cuidada pero con mucho sentimiento, regaló un momento mágico homenajeando al nuevo hijo predilecto de la provincia de Cádiz.

Al terminar, el salón se fundió en un aplauso al unísono que se tornó aún más especial para la cantante, ya que el propio Alejandro Sanz se levantó y la abrazó reconociendo una actuación de gran calado. Incluso invitó al público a distinguirla con su ovación señalándola orgulloso.