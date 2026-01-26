El Campo de Gibraltar registró cuatro muertos en accidentes sus carreteras durante 2025, dos de ellos motoristas

Cuatro personas murieron durante el año 2025 en las carreteras del Campo de Gibraltar como consecuencia de accidentes de tráfico registrados en las vías interurbanas. De ellas, dos eran motoristas, colectivo en el que el número de víctimas mortales en España va en aumento en los últimos años en comparación con el resto de los medios de transporte.

Así se desprende de las informaciones publicadas por este periódico a lo largo del pasado año. La Dirección General de Tráfico (DGT), que ofreció los datos a escala nacional a finales de la semana pasada con un total de 1.119 muertes en las carreteras de todo el país, no dispone del desglose por provincias o localidades.

La primera víctima mortal de 2025 en las carreteras fue precisamente un motorista. El 29 de abril, el joven conductor de una motocicleta perdió la vida en el kilómetro 1.110 de la autovía A-7, en el carril de incorporación sentido Algeciras, a la altura de Taraguilla, en el término municipal de San Roque.

El siniestro se produjo sobre las 6:30, cuando un camión que circulaba por la autovía perdió parte de la carga que transportaba —varios colchones—, esparciéndola por la calzada. El motorista no logró esquivar los objetos y fue posteriormente arrollado por un turismo que circulaba detrás.

El 11 de mayo, dos jóvenes de 19 y 16 años murieron en una colisión frontal en la carretera A-405, que une el arco de la Bahía de Algeciras con el interior del Campo de Gibraltar. Otras tres personas tuvieron que ser evacuadas al hospital tras el siniestro, registrado entre los kilómetros 32 y 33 de la carretera, justo en la unión de los términos municipales de Castellar de la Frontera y Jimena de la Frontera.

El accidente provocó una oleada de protestas en Jimena y Castellar de la Frontera, cuyos vecinos se manifestaron para reclamar a la Junta de Andalucía (titular de la vía) una intervención para mejorar la seguridad del trazado. La administración autonómica prevé invertir 4 millones este año para suavizar las curvas más cerradas.

El último fallecido en accidente de tráfico se produjo el 21 de noviembre. En este caso llegó a trascender su identidad: Víctor Forcén, tenor y miembro de la Sociedad Algecireña de Fomento (SAF). Forcén, un apasionado del mundo motero, falleció en un accidente con este medio de locomoción.

Más muertes entre los motoristas

La muerte de motoristas en carreteras sigue aumentando dramáticamente en todo el país, en contraste con la tendencia a la baja de la mortalidad vial en vías interurbanas que se viene produciendo en los últimos años, también en 2025. Sumando las víctimas mortales de los últimos 10 años, 2.385 conductores y pasajeros de motocicletas han perdido la vida en siniestros en este tipo.

Durante 2025 murieron 304 motoristas (288 en motos más otros 16 en ciclomotores) en España en autopistas, autovías, vías rápidas y carreteras convencionales. Son cinco víctimas más que en 2024, lo que convierte a este colectivo vulnerable en carretera en el más perjudicado, en comparación con los peatones, ciclistas y patinetes. La cifra va en aumento en la última década, ya que fueron 236 en el año 2016 que subieron a 286 en 2019, según los datos provisionales de la DGT referidos a los accidentes en las 24 horas posteriores.

De los 304 motoristas fallecidos, la mayor parte perecieron en vías convencionales: 72 lo fueron en siniestros en autopista y autovía (9 menos que en 2024) y 232 murieron en vías convencionales (14 más que el año precedente). La salida de vía fue la principal causa de accidentes interurbanos, tanto en motos como en el resto de vehículos, y esta se produjo en un tercio de los casos por velocidad excesiva en 2024.

En 2025 los usuarios vulnerables continuaron siendo los más afectados por los siniestros viales, ya que concentran el 40% de las víctimas mortales, es decir, 451 fallecidos, lo que representa una disminución del 1 por ciento (-6) en comparación con 2024.

Hileras de coches atascados en el termino municipal de Los Barrios

En cuanto a los peatones, las víctimas mortales ascendieron a 103, con una leve reducción del 4 por ciento (-4) respecto a 2024. 39 de los peatones atropellados fueron en autopistas o autovías y 64 en carreteras convencionales, 13 menos y 9 más respectivamente que en 2024.

La DGT destaca que la siniestralidad de las motocicletas es más compleja por diversos motivos: mayor vulnerabilidad del motorista, menor visibilidad y estabilidad de la moto, influencia de factores como la lluvia y el viento, las irregularidades de la calzada, la mayor exposición a errores de otros conductores y diferencias en la velocidad hacen los siniestros más frecuentes y graves que en otro tipo de vehículos, explica el área de Planificación Estratégica del Observatorio Nacional de Seguridad Vial de la DGT.

1.119 muertes en las carreteras de España en 2025

El balance de siniestros registrados en las vías interurbanas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del pasado año arroja un total de 1.119 personas fallecidas y 4.936 personas heridas que requirieron hospitalización, según los datos de la Dirección General de Tráfico.

Respecto a 2024, los datos reflejan una disminución de 35 fallecidos (-3%). Es el segundo valor más bajo desde 1960, solo mejorado por el de 2019, y con la salvedad de que las cifras de 2020 y 2021 no son tenidas en cuenta al estar distorsionadas por la pandemia y la menor movilidad.

Estas cifras se enmarcan en un contexto de aumento en el número de desplazamientos de largo recorrido, que el año pasado crecieron un 3,39% respecto a 2024 hasta alcanzar los 478,56 millones de movimientos, récord absoluto. La tasa de siniestros mortales por millón de desplazamientos se ha situado en 2,1, el valor más bajo de toda la serie.

España cierra 2025 con menos fallecidos en siniestros de tráfico en vías interurbanas que 2024: 1.119

En 2025 se contabilizaron 36 días ‘blancos, sin ninguna víctima mortal en las carreteras de todo el país, una cifra superior a los 28 días sin fallecidos de 2024, un dato que refleja una tendencia positiva en la reducción de la siniestralidad vial.

La mayor reducción de víctimas mortales ha tenido lugar en siniestros en las vías de alta capacidad (autopistas y autovías) con 30 fallecidos menos (298) frente a la disminución de fallecidos que se ha registrado en el resto de las vías interurbanas, donde la reducción ha sido del 1 por ciento (-5), con 821 fallecidos. Estas cifras muestran que las carreteras sin desdoblar son las más peligrosas y que tres de cada cuatro fallecidos se producen en carreteras secundarias.

En cuanto al perfil de las víctimas, las personas conductoras siguen siendo las más afectadas, representando el 73 por ciento del total de fallecidos, con 818 víctimas mortales. Los pasajeros ocupan el segundo lugar, con 198 fallecidos (el 18 por ciento), seguidos por los peatones, que suman 103 muertes, lo que equivale al 9 por ciento del total.

Respecto al medio de desplazamiento, los vehículos tipo turismo son los que acumulan el mayor número de fallecidos (531, el 47 por ciento del total) lo que supone una disminución de 22 víctimas mortales menos con respecto a 2024. 139 personas lo fueron en autopista y autovía, frente a 392 en el resto de vías interurbanas

También se ha producido un descenso de fallecidos en furgoneta, con 55 víctimas mortales, 22 menos que en 2024, una cifra que vuelve a estar dentro de la horquilla habitual después de que este colectivo aumentara en 2024. Dos personas han fallecido en autobús, demostrando que es un medio de transporte muy seguro.