Investigación de la Guardia Civil: Un niño de 11 años, víctima de múltiples agresiones y vejaciones por parte de un compañero de clase en Los Barrios

La Guardia Civil y la Fiscalía de Menores investigan una supuesta agresión denunciada el pasado fin de semana en Los Barrios cuya víctima, un niño de 11 años, habría sido objeto de agresiones físicas y vejaciones tras ser retenido contra su voluntad por un compañero de clase, de 12 años.

Fuentes de la Comandancia de la Guardia Civil en Algeciras han confirmado a Europa Sur que la familia de la supuesta víctima cursó el día 10 una denuncia por estos presuntos hechos en el Puesto de Los Barrios, lo que activó una investigación del Equipo de Mujer y Menor (Emume) del Instituto Armado que se mantiene en curso, así como el traslado de diligencias a la Fiscalía de Menores de Algeciras. Por su edad, el presunto agresor es inimputable (es menor de 14 años) y, por tanto, esto significa que no pueden ser procesado ni sancionado penalmente.

La denuncia relata las presuntas agresiones a las que habría sido sometido el menor por su compañero de clase durante su cautiverio. Según este relato, el menor de 12 años invitó el sábado por la mañana al otro niño a su casa para jugar a la videoconsola aprovechando que sus padres no se encontraban en el domicilio. Ya en la vivienda, el supuesto agresor encerró a la víctima, la retuvo contra su voluntad y le obligó a desnudarse.

El relato prosigue que, a continuación, el supuesto agresor tomó un cuchillo y lo calentó con un mechero con el que luego hizo marcas en la piel de la víctima en zonas como los pies, los glúteos y los genitales. Además, según la versión de la familia de la víctima, el presunto agresor también usó un desodorante y la llama del mechero para continuar con las vejaciones físicas empleando el aerosol a modo de lanzallamas.

La víctima logró escapar de la vivienda aprovechando que, en un momento dado, el otro menor le ordenó salir a la calle a tirar agua a otros niños, lo que aprovechó para volver a su casa. Sus padres acudieron al médico y, posteriormente, cursaron la citada denuncia.