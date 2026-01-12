Los pantanos del Campo de Gibraltar, al 80,75% de su capacidad tras desembalsar agua de Guadarranque y Almodóvar

Los pantanos del Campo de Gibraltar han comenzado 2026 con abundancia y con unas reservas de agua impensables hace apenas un par de años. Los tres embalses de la comarca -Charco Redondo, Guadarranque y Almodóvar- acumulan 134,67 hectómetros cúbicos de agua, lo que supone un 80,75% de la capacidad total y conjunta de 166,76 hm³. Estas cifras tan positivas para los recursos hídricos de la zona se recogen en los datos del informe actualizado del Sistema Automático de Información Hidrológica Hidrosur y llegan los desembalses realizados por la Junta de Andalucía en las presas de Guadarranque y Almodóvar, en ambos casos después de que sendos pantanos alcanzasen el lleno tras las copiosas lluvias dejadas por la borrasca Francis.

El inicio de año ha mejorado incluso los buenos datos hídricos con los que la comarca cerró 2025, cuando presentaba unas reservas de 111,29 hectómetros cúbicos entre los tres embalses, un 66,7% de su capacidad que ya suponía casi el doble de agua que el año anterior. Pues bien, los actuales 134,67 hectómetros cúbicos suponen mucho más del doble de agua con respecto al 12 de enero de 2025, cuando entonces Hidrosur marcaba unas reservas de 54,42 hm³, un 32,63%, para las tres instalaciones que abastecen al Campo de Gibraltar. El aumento de la capacidad ha experimentado un alza del 147%, es decir, más del doble del preciado líquido.

La comarca ha recogido una cantidad de agua extraordinaria con el paso de la borrasca Francis, que descargó registros históricos y que obligó a la Junta de Andalucía a llevar a cabo desembalses controlados tanto en la presa de Guadarranque, en Castellar de la Frontera, como en la más pequeña de Almodóvar, en el término municipal de Tarifa, después de que ambas alcanzasen el límite de su capacidad. Las compuertas del pantano de Guadarranque se cerraron el pasado sábado una vez que el nivel del agua se situó tres metros por debajo del aliviadero. En total, la presa alivió 10 hectómetros cúbicos desde el miércoles anterior. En Almodóvar, los técnicos realizaron la misma operación con un desembalse de 1,4 metros cúbicos por segundo hasta el pasado domingo.

Con los 134,67 hectómetros cúbicos de agua embalsada, el Campo de Gibraltar tiene garantizado el suministro para dos años largos, casi tres, según las estimaciones habituales de los especialistas en recursos hídricos.

La presa de Guadarranque. / VANESSA PÉREZ

Los embalses, uno a uno

Charco Redondo (Los Barrios) se encuentra al 71,5 de su capacidad , con 56,63 hectómetros cúbicos embalsados. Hace justo un año apenas alcanzaba los 21,52 hm³ , el 27,2%, lo que confirma la excelente mejoría experimentada durante todo 2025 después de un ciclo con predominio de sequía y restricciones.

(Los Barrios) se encuentra al , con embalsados. Hace justo un año apenas alcanzaba los , el 27,2%, lo que confirma la excelente mejoría experimentada durante todo 2025 después de un ciclo con predominio de sequía y restricciones. Guadarranque (Castellar de la Frontera) se mantiene como el pantano que presenta mejor estado, al 88,7% , con 73,76 hm³ de agua almacenada después del desembalse obligado por la Junta, por motivos de seguridad, tras llenarse. En 2024, en la misma fecha, se situaba en 29,45 hm³ , un 35,4%, muy lejos de los niveles actuales.

(Castellar de la Frontera) se mantiene como el pantano que presenta mejor estado, al , con de agua almacenada después del desembalse obligado por la Junta, por motivos de seguridad, tras llenarse. En 2024, en la misma fecha, se situaba en , un 35,4%, muy lejos de los niveles actuales. Almodóvar (Tarifa), el de dimensiones más reducidas y habitualmente el más expuesto a la falta de lluvias, también bordea el lleno de su capacidad: hoy se encuentra al 96,4%, con 4,28 hm³, frente a los 3,45 hm³ de hace un año, el 77,7% de su capacidad.

Los pantanos campogibraltareños arrancaron el pasado 1 de octubre el año hidrológico 2025-2026 con un 67,7% de su capacidad total, una gran cifra tras dejar atrás el periodo de verano y su habitual sequía. Con ese mismo porcentaje, la comarca acabó 2025 para registrar el sobresaliente aumento vivido en los primeros días de 2026. El año hidrológico, que se prolonga del 1 de octubre al 30 de septiembre, es la referencia que utilizan meteorólogos e hidrólogos para medir lluvias, sequías y reservas.

En pleno invierno, todavía hay mucho margen para seguir acumulando precipitaciones y más agua en los embalses. La comarca y el Estrecho empiezan este lunes una semana marcada por la influencia de un patrón atmosférico muy dinámico: llega el “exprés” de los frentes atlánticos, una sucesión de borrascas que irá dejando lluvias intermitentes, sin episodios extremos, pero con pocos descansos secos.

A partir del martes 13, el tiempo cambia de tono. No será un episodio de lluvias fuertes ni torrenciales, pero sí persistente, con varios frentes cruzando la zona: martes y miércoles: lluvias débiles, más intermitentes que continuas. Jueves y viernes: llega un nuevo frente frío desde el Atlántico, con lluvias moderadas, especialmente en el área del Estrecho durante el viernes. Fin de semana: el ambiente húmedo continuará, con precipitaciones que podrían reaparecer de forma irregular.