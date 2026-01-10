La Junta concluye el desembalse de 10 hectómetros cúbicos de agua del pantano de Guadarranque tras la borrasca Francis

La Junta de Andalucía ha dado ese sábado por concluida la maniobra de desembalse de agua de la presa de Guadarranque, instalación que alcanzó el 100% de su capacidad el pasado fin de semana como consecuencia de las intensas lluvias provocadas por la borrasca Francis en el Campo de Gibraltar.

Las compuertas de la presa se han cerrado una vez que el nivel del agua se ha situado tres metros por debajo del aliviadero. En total, la presa ha aliviado 10 hectómetros cúbicos, al pasar de 83,8 hectómetros cúbicos el miércoles a 73,68 hm3 este sábado, según los datos de la Red Hidrosur.

El desembalse se ha efectuado bajo criterios estrictamente técnicos y de seguridad ante la entrada continua de agua y la previsión de lluvias en el corto plazo. Para ello se han tenido en cuenta situaciones como las mareas para evitar el desborde del cauce a su paso entre San Roque y Los Barrios.

En el momento más intenso del aguacero, el embalse llegó a registrar aportaciones de hasta 300 metros cúbicos por segundo, es decir, 300.000 litros por segundo, una cantidad comparable a concentrar casi medio año de lluvias en apenas veinticuatro horas. De no haber existido esta infraestructura, el agua hubiera ido hacia las poblaciones que se encuentran aguas abajo y los daños causados habrían sido cuantiosos. De ahí la importancia de la doble función de las presas: almacenar agua y laminar las avenidas, evitando daños personales, materiales y en infraestructuras.

Según los datos proporcionados por la Consejería de Agua del Campo de Gibraltar, el pantano —ubicado en el término municipal de Castellar de la Frontera— almacenaba a primera hora del miércoles 83,8 hectómetros cúbicos de agua, lo cual rebasaba los 83,1 marcados por la infraestructura como capacidad límite. Esta situación venía derivada, además del agua recibida por el pantano durante las precipitaciones del pasado domingo, por las escorrentías que viene recibiendo en los últimos días.