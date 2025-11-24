Algeciras llora la muerte en accidente de moto de Víctor Forcén, un voz única en el coro de la Sociedad Algecireña de Fomento

Algeciras ha perdido a uno de sus hijos de adopción con el fallecimiento de Víctor Forcén, tenor y compañero de la Sociedad Algecireña de Fomento (SAF). Forcén, un apasionado del mundo motero, falleció el pasado domingo en un desgraciado accidente de motocicleta.

Las condolencias se han sumado para despedir a este madrileño afincado en la ciudad de Algeciras y muy vinculado a la actividad cultural local. El alcalde, José Ignacio Landaluce, ha expresado el pesar municipal así como la Sociedad Algecireña de Fomento.

"El coro despide con profunda tristeza a nuestro compañero y tenor Víctor Forcén, quien falleció en el día de ayer. Nos cuesta asumir su ausencia, porque más allá de su voz, Víctor era una presencia que se hacía notar y siempre dispuesta a sumar", escriben desde la SAF.

"Amante de las motos, siempre llegaba con esa chispa chulapa propia de Madrid y con ese gesto tan suyo de ofrecernos caramelos violetas cada vez que iba de visita a ver a su familia. Hoy cantamos por ti y contigo. Tu voz seguirá resonando en cada ensayo, en cada escenario y en cada silencio que nos recuerde que fuiste parte de esta familia", recuerdan sus compañeros.

"Gracias por el camino compartido, compañero. Por lo que nos diste sin pedir nada a cambio. Queremos mandar todas nuestras fuerzas y mucho ánimo a todos sus familiares, amigos y allegados, en especial a su hija y a su hijo. Descansa en paz, Víctor", acaba el emotivo mensaje.

Pésame municipal

El alcalde, José Ignacio Landaluce, ha mostrado su pesar por el reciente fallecimiento de Víctor Forcén a raíz de un desgraciado accidente de motocicleta. "Algeciras pierde un hijo de adopción al que la ciudad abrió sus brazos y a la que Víctor le devolvió su entrega por los demás, que se convirtió en una de sus señas de identidad".

"La Coral Portus Albus y el Coro de la Iglesia del Carmen echarán de menos su voz, la voz con la que se sumaba a todos los eventos que organizaban estos dos colectivos a los que estuvo tan unido", destaca el gobierno local en una nota en la que el primer edil manda un mensaje de condolencia a sus familiares y amigos, y en especial a sus dos hijos.