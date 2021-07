Más medios para la instrucción de las causas judiciales por narcotráfico en el Campo de Gibraltar. El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha anunciado este viernes un inminente refuerzo de todos los juzgados de instrucción de los tres partidos judiciales de la comarca, Algeciras, La Línea y San Roque, para agilizar las causas por tráfico de drogas.

Campo ha participado en Algeciras en la reunión operativa del Plan Especial de Seguridad en la que se han ofrecido los principales datos de la lucha contra el narcotráfico en el extremo occidental de Andalucía durante el último año (Campo de Gibraltar, resto de la provincia de Cádiz así como las de Huelva y Málaga) junto al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Tras la reunión, Juan Carlos Campo ha detallado que a lo largo de 2021 se han llevado a cabo varias iniciativas para mejorar el aparato de Justicia. Entre ellas, ha citado, se han aprobado tres comisiones de servicio para diversas Secciones de las Audiencias Provinciales de Cádiz y Málaga. Además, entre las medidas extraordinarias del Plan de Actuación por la Covid-19 se han aprobado para las provincias de Cádiz y Málaga tres comisiones de servicio para Juzgados y Audiencias Provinciales, un juez sustituto y un autorrefuerzo.

Juan Carlos Campo ha recordado que en el marco del Plan Especial de Seguridad se creó a finales del pasado año la sexta plaza de magistrado para la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Cádiz, con sede en Algeciras.

El Ministerio ha puntualizado que, por lo que se refiere al Ministerio Fiscal, se han creado 14 plazas de segunda categoría en la provincia de Cádiz, las Fiscalías de Área de Algeciras y Jerez de la Frontera, las Fiscalías de Área de Ceuta y Melilla, así como en provincias limítrofes.

Estas medidas complementarán las adoptadas con carácter estructural en el año 2019, que supusieron la creación de cuatro nuevos órganos judiciales entre los tres partidos del Campo de Gibraltar y la unidad administrativa de la ORGA.

"Con ello, el Ministerio pretende, en coordinación con la Junta de Andalucía, apoyar mediante refuerzos externos y planes concretos de actuación o autorrefuerzos la labor de los jueces, fiscales y letrados de la Administración de Justicia destinados en dichos partidos", han agregado desde el departamento que titula Campo.

Financiación de los colectivos antidroga

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha apuntado al Plan Integral para el Campo de Gibraltar, dotado con "1.000 millones de euros" como el instrumento para financiar todas las actuaciones sociales necesarias para la comarca, entre ellas la acción de los colectivos antidroga.

Solo un 0,2% del dinero repartido por el Fondo de Bienes Decomisados que gestiona la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas llegó el año pasado en forma de subvención directa para los programas preventivos de drogodependencias que desarrollan los ayuntamientos y el movimiento asociativo de lucha contra las drogas, tal y como desveló Europa Sur a finales de junio, aún siendo el Campo de Gibraltar el enclave con más operaciones de narcotráfico y decomisos.

Los colectivos antidroga reclaman un cambio en el modelo de financiación para tener más fácil acceso al fondo. Sin embargo, los ministros del Interior y de Justicia han apuntado a que el fondo depende del Ministerio de Sanidad para no pronunciarse sobre la posibilidad de articular cambios en su funcionamiento y favorecer una discriminación positiva para los colectivos de la comarca.

Grande-Marlaska se ha referido al Plan Integral aprobado en noviembre de 2018 como el instrumento "transversal" para abordar las problemáticas socioeconómicas. "No es competencia del Ministerio del Interior, sino de Sanidad. Pero no hay ninguna duda de que la comarca del Campo de Gibraltar es una prioridad para el Gobierno de España. El Plan está dotado con 1.000 millones de euros para abordar toda la problemática socioeconómica de la comarca. Ese plan se está poniendo en marcha y si se retrasó fue debido a que no se aprobaron presupuestos hasta el año pasado", ha declarado el titular de Interior.

Juan Carlos Campo, ministro de Justicia, ha agregado como respuesta a la pregunta de Europa Sur que la cuestión "en gran medida está respondida desde noviembre de 2018" cuando se estableció el plan "con diez ministerios implicados y 1.000 millones de euros" como muestra de una "preocupación" por la comarca y su desarrollo.