Ramadán 2026: estas son las fechas clave y así se prepara el Campo de Gibraltar para el mes sagrado

La comunidad musulmana del Campo de Gibraltar, cada vez más populosa, ya ha iniciado la cuenta atrás para la llegada del Ramadán 2026, uno de los periodos más importantes del calendario islámico. Aunque la fecha exacta de comienzo no se confirmará hasta la víspera, los cálculos astronómicos y el calendario oficial marroquí permiten acotar con bastante precisión cuándo arrancará el mes sagrado.

Tal y como establece el calendario lunar islámico elaborado por el Ministerio de Habices y Asuntos Islámicos de Marruecos, el miércoles 18 de febrero de 2026 corresponderá al día 29 del mes de Sha'bán. Esa misma noche se llevará a cabo la observación oficial del creciente lunar, un momento clave del que dependerá el inicio definitivo del Ramadán. Este criterio es el que siguen de manera consensuada Ceuta y Melilla desde hace años y el que también toma como referencia buena parte de la comunidad musulmana del Campo de Gibraltar, con el objetivo de unificar el calendario religioso con el país vecino.

Si se confirma que Sha'bán tendrá 29 días, el Ramadán comenzará la noche del miércoles 18 de febrero con la oración de Tarawih, y el primer día de ayuno será el jueves 19 de febrero. En caso de que el mes se complete con 30 días, el inicio del ayuno se retrasaría al viernes 20 de febrero. Como es tradición, la confirmación oficial se producirá la noche previa.

Ayuno, oración y vida cotidiana

Mientras llega esa confirmación definitiva, la vida en muchas casas del Campo de Gibraltar ya empieza a adaptarse a un mes marcado por el ayuno diario, la oración, la lectura del Corán y la convivencia familiar en torno al iftar —la comida con la que se rompe el ayuno al atardecer— y el suhur, la última ingesta antes del alba.

Durante 29 o 30 días, los fieles se abstendrán de comer, beber, fumar o mantener relaciones desde la salida hasta la puesta del sol, en un ejercicio espiritual que refuerza la disciplina personal, la solidaridad con los más necesitados y el sentido de comunidad.

Aunque no existen censos oficiales actualizados, se estima que más de 10.000 musulmanes residen en el Campo de Gibraltar. En un país donde el islam no es la religión mayoritaria, como España, el Ramadán supone un reto añadido para estudiantes, trabajadores y deportistas, que deben compatibilizar el ayuno con jornadas laborales, escolares o competiciones que no se adaptan específicamente a este periodo, a diferencia de lo que ocurre en muchos países de tradición islámica.

El recuerdo de la polémica del Ramadán de 2025

La llegada del Ramadán 2026 también reaviva el recuerdo de la polémica vivida el año pasado con motivo del Eid al-Fitr, la festividad que pone fin al mes de ayuno. En marzo de 2025, la Comisión Islámica de España (CIE) autorizó a los alumnos musulmanes a no asistir a clase los días 31 de marzo y 1 de abril para poder participar en los rezos y celebraciones familiares, una decisión que generó debate en algunos ámbitos educativos.

La CIE recordó entonces que el Acuerdo de Cooperación con el Estado español, recogido en la Ley 26/1992, garantiza el derecho de los alumnos musulmanes a ausentarse de clase y a no realizar exámenes en sus festividades religiosas, siempre que lo soliciten ellos mismos o sus tutores legales. En concreto, el artículo 12.3 ampara esta exención en centros públicos y concertados, una cuestión que previsiblemente volverá a estar sobre la mesa cuando llegue el final del Ramadán de 2026.

Un mes que culmina en celebración

El Ramadán concluirá con el Eid al-Fitr, una jornada de oraciones comunitarias y celebraciones familiares que simboliza el final del ayuno. Unos 70 días después llegará la otra gran festividad del calendario islámico, el Eid al-Adha o Fiesta del Cordero, que volverá a reunir a miles de fieles en torno a la fe, la tradición y la convivencia.