Algeciras cruza fronteras y salta a la televisión internacional turca por su ejemplo de convivencia

El equipo de 'Beyond the Borders', programa de la televisión pública de Turquía, graba en los puestos exteriores del mercado de Algeciras.

Algeciras ha sido este viernes 23 de enero escenario de un rodaje internacional. Un equipo de la Televisión Pública Nacional de Turquía, TRT, ha elegido la ciudad para grabar un episodio de la serie documental Beyond the Borders (Más allá de las fronteras), un formato que pone el foco en lugares singulares del mundo y en realidades sociales que suelen quedar fuera del circuito informativo habitual.

El programa, presentado por el veterano periodista David Foster, huye de las grandes capitales y de los tópicos para detenerse en ciudades donde ocurren cosas distintas. En el caso de Algeciras, el interés del equipo se ha centrado en la convivencia, la pluralidad cultural y la relación cotidiana entre la población local y las comunidades musulmanas, especialmente la de origen marroquí.

Uno de los principales escenarios del rodaje ha sido el mercado municipal Ingeniero Torroja-Sánchez Arcas, un espacio que los periodistas consideran un reflejo vivo de esa diversidad. Allí han grabado puestos regentados por comerciantes de origen marroquí, productos tradicionales del norte de África y escenas cotidianas que muestran cómo estas culturas se entremezclan en la vida diaria de la ciudad. Incluso se han interesado por hábitos que ya forman parte de muchos hogares algecireños, como la elaboración de platos como el cuscús.

El equipo de TRT World ha entrevistado a comerciantes y clientes del mercado, captando imágenes y testimonios que ilustran una convivencia natural y sin conflictos, uno de los aspectos que más ha llamado la atención del programa. La Delegación de Turismo del Ayuntamiento de Algeciras ha acompañado al equipo durante la grabación, aportando contexto sobre la ciudad y destacando la ausencia de problemas de discriminación y la normalización de la diversidad cultural.

Con este rodaje, la ciudad suma un nuevo escaparate internacional y refuerza su imagen como territorio de encuentro entre culturas, un papel marcado por su historia y por su posición estratégica a las puertas del Estrecho

La grabación continuó en la mezquita Al Rahma, en el barrio del Saladillo, donde el equipo tiene previsto entrevistar a su portavoz, Dris Mohamed, para completar la visión sobre la comunidad musulmana en la ciudad. Posteriormente, el equipo se desplazará a Ceuta, con el objetivo de mostrar “el otro lado del Estrecho” y profundizar en las conexiones culturales entre ambas orillas.

Beyond the Borders es una serie de reportajes de localización que analiza personas y lugares una vez que las cámaras de la actualidad inmediata se han marchado. Su planteamiento es observar cómo viven hoy quienes quedaron marcados por grandes acontecimientos y examinar realidades que, pese a su importancia, suelen pasar desapercibidas.

La Corporación Turca de Radio y Televisión (TRT), responsable del programa, es el principal grupo de radiodifusión pública de Turquía y cuenta con una amplia red de canales nacionales, internacionales y plataformas digitales, lo que garantiza una proyección internacional para Algeciras como ejemplo de convivencia y pluralidad cultural.