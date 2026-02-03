Así se preparan los bomberos del Campo de Gibraltar para un miércoles señalado en rojo por la borrasca Leonardo
Dispositivo especial de prevención y refuerzo de los parques del Consorcio Provincial
El Campo de Gibraltar, ante una posible inundación histórica por la borrasca Leonardo: los modelos disparan las alarmas
Ante la previsión de que la borrasca Leonardo provoque graves inundaciones este miércoles en el Campo de Gibraltar, los bomberos de los parques comarcales, pertenecientes al Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz, han activado un dispositivo especial de prevención y refuerzo para garantizar una respuesta rápida y eficaz ante posibles emergencias.
Entre las medidas adoptadas, destacan el refuerzo de los parques con más personal, mientras que los bomberos fuera de servicio permanecen en alerta para incorporarse de inmediato si fuera necesario. Además, se ha realizado un mantenimiento preventivo exhaustivo de motobombas, motosierras y otros equipos utilizados habitualmente en casos de lluvia intensa y vientos fuertes, asegurando su correcto funcionamiento para achiques de agua y retirada de elementos caídos.
Con carácter preventivo, camiones y efectivos se han desplazado a distintos puntos estratégicos de la provincia, priorizando las zonas de mayor riesgo para reducir los tiempos de respuesta ante incidencias. En paralelo, se ha llevado a cabo una inspección de terrenos en zonas inundables y arroyos, con el fin de evaluar posibles crecidas y planificar intervenciones con antelación.
El Consorcio también ha solicitado la colaboración de los servicios operativos municipales para tareas como la tala y retirada de árboles caídos o en riesgo de caída, permitiendo que las dotaciones de bomberos se concentren en emergencias de mayor gravedad.
En caso de recibir múltiples avisos simultáneos, se realiza un análisis rápido para priorizar aquellas situaciones que representen mayor peligro. Asimismo, se mantiene una constante coordinación con los ayuntamientos, así como con otros servicios de emergencia y cuerpos de seguridad, como Guardia Civil, Policía Local, Policía Nacional y Protección Civil, para optimizar recursos y garantizar una actuación conjunta eficiente.
El Consorcio recuerda a la población la importancia de extremar precauciones durante el temporal y seguir las indicaciones de las autoridades locales.
Consejos a los ciudadanos
El Consorcio Provincial de Bomberos a los ciudadanos las principales medidas a tomar ante el riesgo de inundaciones.
- Evita desplazamientos si no son imprescindibles
- No transites ni cruces zonas inundadas, ni a pie ni en coche
- Aléjate de ríos, arroyos, ramblas y zonas bajas
- En casa, retira objetos de balcones, cierra las ventanas y revisa desagües
- En carretera, reduce la velocidad y aumenta la distancia de seguridad
- Si el agua cubre la calzada, detén el vehículo y da la vuelta
- Si entra agua en el coche, quítate el cinturón y sal por la ventanilla
- Si no abre, rompe un cristal lateral y, siempre que puedas, prioriza buscar un lugar seguro en tierra firme; de lo contrario, busca el punto más elevado y pide ayuda
- Infórmate por los canales oficiales
- Llama al 112 ante cualquier situación de peligro
- Haz siempre caso a los profesionales de los servicios de emergencias
También te puede interesar
Lo último