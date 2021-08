La nueva medida impuesta por la Junta de Andalucía a partir del próximo viernes, 5 de agosto, que obliga a llevar el certificado de vacunación contra la Covid-19 o una prueba de antígenos o PCR negativa para entrar en los establecimientos de ocio nocturno ha sentado como un jarro de agua fría entre los empresarios del sector en el Campo de Gibraltar.

"Es una medida muy discriminatoria hacia nosotros, no ocurre en ningún otro sector", comenta Jesús Marín, propietario del Café Teatro, sito en la calle Trafalgar, uno de los puntos neurálgicos del ocio nocturno de Algeciras. "Se nos vuelve a criminalizar. Hay una parte importante de nuestra clientela que no está vacunada pero no porque ellos no quieran, sino porque aún no les corresponde por edad. Es como hacernos responsables del problema sanitario. Nos obligan prácticamente a ejercer de policías", añade.

El empresario cree que con esta nueva medida no se soluciona nada: "Esto lo único que va a ocasionar son problemas en las puertas de los establecimientos. Si los chavales de entre 20 y 30 años que no se hayan vacunado no pueden entrar en los locales se irán a botellones o a fiestas en casas".

Marín cree además que se debería también distinguir entre los distintos establecimientos: "No todo el ocio nocturno es igual. Se mete en el mismo saco a un pub como el mío, que tiene un aforo de 50 personas, que a una discoteca en la que caben varios centenares".

Ramón Michán es otro de los empresarios que posee un local en la calle Trafalgar, el Sixties, además de la conocida Sala Gramola. También es presidente de Hosteal (Asociación de Hosteleros de Algeciras). El hostelero cree que esta medida debería venir acompañado de la supresión de otras. "Es otro golpe al ocio nocturno, porque de 20 a 30 años no hay prácticamente jóvenes vacunados. Si imponen eso, que al menos nos dejen aumentar el aforo y recuperar nuestros horarios de apertura normales. Si todo el que entra en el local tiene un certificado Covid o un test, no hay sentido en que continúen esas limitaciones".

En La Línea, uno de los más establecimientos con más solera es el pub Molly Blooms, conocido por su música en directo. Su propietario, Santiago Macías, es presidente de la Asociación de Hosteleros de la Línea y al igual que Michán, cree que la ampliación de horarios es necesaria si se impone el certificado de vacunación: "Es una medida que veríamos con buenos ojos si vinieran acompañadas de otro paquete de medidas para ayudarnos, como devolvernos nuestros horarios habituales de apertura. Toda la hostelería está trabajando en su horario normal menos el ocio nocturno, que tiene que cerrar a las 2:00 horas", explica.

"La gente se queda en los bares hasta la 1:00 de la mañana y luego vienen a los nuestros, por lo que solo tenemos una hora real de trabajo. Si tienes el certificado Covid o una prueba negativa, ¿qué más da que estés en mi local hasta las 2:00 o hasta las 4:00, que es realmente mi horario de cierre? Solo con eso ya se nos ayudaría", continúa.

Macías se muestra muy crítico con que se imponga una nueva limitación a su negocio: "Es otro machaque al ocio nocturno. Llevamos un año y medio de pandemia y todos los palos vienen a los mismos. Parece mejor que la gente se vaya pronto de nuestros locales y continúe la noche en botellones, en pisos y en fiestas ilegales. Este tipo de medidas no son la solución", expone.

"Este año hemos sobrevivido como hemos podido, a través de préstamos, ahorros... Pero todo eso se ha acabado, llevamos dos años aguantando y o nos dejan trabajar o muchos tendremos que cerrar. Los demás establecimientos nada. Puedes ir a cualquier supermercado, cualquier comercio, y no se pide nada. Siempre se pone el foco en el ocio nocturno. Somos igual de seguros que cualquier otro negocio, pero se nos persigue", finaliza el empresario.

La medida tampoco ha sentado bien en Tarifa. César García, propietario de La Diosa, coincide con sus compañeros del sector: "Es una medida totalmente discriminatoria respecto a cualquier otro sector. Que puedas entrar en un cine, en un supermercado, en unos grandes almacenes libremente y que al ocio nocturno se lo exija...".

García piensa que las aglomeraciones se seguirán produciendo, por lo que no le ve utilidad a la nueva medida: "La gente que no pueda entrar se irá a hacer botellón o a las casas. Los hoteles de Tarifa están teniendo problemas porque están haciéndose fiestas. Es normal. Los jóvenes no pueden ir a las playas, ni a los parques, ni al ocio nocturno, pues hacen lo que pueden. Siempre hay que tener alguien a quien echarle la culpa y se la están echando al empresario del ocio nocturno", termina