Landaluce alerta sobre la “foto de Malta”: sospecha de un pacto oculto entre Sánchez y Picardo que podría perjudicar al Campo de Gibraltar

El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha mostrado este lunes su “profunda preocupación” ante la reciente presencia conjunta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, durante el cónclave de la Internacional Socialista celebrado en Malta. Para el regidor algecireño, esta imagen “no es casual ni inocente”, sino que apunta a un "gesto de entreguismo" en plena recta final de las negociaciones del Tratado de Gibraltar, cuyo contenido, recalca, “seguimos desconociendo por completo”.

Landaluce advierte de que “la foto de Malta forma parte de ese acuerdo que no nos quieren enseñar”, y recuerda que han pasado casi cuatro décadas hasta que el socialismo ha aceptado la incorporación de los liberales gibraltareños a la Internacional Socialista. Una circunstancia que —subraya— se produce “precisamente ahora, en la antesala de un supuesto acuerdo del que nada se sabe, pero del que todo lo que trasciende parece favorecer a la colonia británica”.

“Los socialistas siempre son esperados y bienvenidos a la hora del té en el Convento”, ironiza el primer edil, para quien estos “reforzados lazos de amistad” hacen sospechar una connivencia en la que los grandes perjudicados vuelvan a ser los campogibraltareños.

Temor a perjuicios para la comarca

El alcalde lamenta que, ante el "absoluto secretismo" sobre el contenido del entendimiento —“si es que existe”—, solo puede expresar su “temor de que lo que se negocie resulte perjudicial para los intereses del Campo de Gibraltar y sus ciudadanos”.

Landaluce destaca su inquietud sobre aspectos esenciales para la vida y el desarrollo económico de la comarca, como la libre circulación en la frontera, la competitividad del comercio local, el empleo transfronterizo, y la actividad portuaria y logística, “que vertebra nuestra economía y condiciona nuestro futuro”.

Por ello, el alcalde reclama al Gobierno de España, así como a las autoridades europeas y británicas implicadas en el proceso negociador, que den a conocer de forma urgente "cualquier borrador, avance o acuerdo" relativo a Gibraltar. “Los ciudadanos de Algeciras y del Campo de Gibraltar merecen claridad. Si hay avances, que se expliquen; si no los hay, que se diga. Pero no podemos seguir viviendo bajo la sombra de negociaciones secretas que pueden hipotecar el futuro de toda la comarca”, sentencia Landaluce.

El mensaje del alcalde se produce tras la participación de Fabian Picardo en la reunión del Consejo de la Internacional Socialista en Malta, primer acto oficial del GSLP desde su reciente admisión como miembro de pleno derecho. El propio Picardo celebró este paso como el cierre de un proceso iniciado hace 37 años, cuando el partido solicitó por primera vez su incorporación.