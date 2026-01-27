IU lleva al Parlamento andaluz el cierre del centro de fauna amenazada en Algeciras: "Miles de animales quedan desprotegidos"

Izquierda Unida Algeciras ha decidido trasladar al Parlamento de Andalucía la situación de abandono que sufre el Centro de Recuperación de Especies Amenazadas (CREA) de Huerta Grande, situado en la barriada algecireña de Pelayo y clausurado desde hace años. La formación política se suma así a las denuncias de los colectivos ecologistas Verdemar y Agaden, que llevan meses alertando de las graves consecuencias de este cierre para la fauna del estrecho de Gibraltar.

La coordinadora local de IU, Purificación Alonso, ha informado de que la dirección local ha remitido a la portavoz de Por Andalucía y diputada Inma Nieto una serie de iniciativas parlamentarias para instar a la Junta a la reapertura inmediata del centro. "No alcanzamos a entender cómo la Junta mantiene cerrado un CREA necesario para salvaguardar la biodiversidad de Algeciras y su comarca", ha declarado Alonso, quien ha subrayado la urgencia de poner en funcionamiento esta infraestructura ambiental.

La decisión de IU cobra especial relevancia en una zona como el Estrecho, que constituye el principal corredor migratorio de aves planeadoras de Europa Occidental. Cada año, más de 300.000 rapaces y alrededor de 150.000 cigüeñas cruzan esta franja natural, junto a cientos de miles de aves de otras especies protegidas. Según Agaden, la cifra total supera los 1,2 millones de aves migratorias anuales.

Tanto IU como Verdemar y Agaden exigen a la Consejería de Medio Ambiente la reapertura inmediata del CREA de Pelayo, su dotación de personal cualificado y una apuesta real por la conservación del patrimonio natural del Estrecho

El cierre del CREA de Pelayo obliga actualmente a trasladar los animales heridos hasta el único centro operativo de la provincia, situado en las Dunas de San Antón, en El Puerto de Santa María, a más de 100 kilómetros de distancia. Esta situación, según denuncian los ecologistas, provoca retrasos críticos en la atención, incrementa los niveles de mortalidad y genera situaciones insostenibles: agentes medioambientales que deben abandonar sus funciones para realizar largos traslados, ejemplares que terminan en domicilios particulares o en instalaciones improvisadas, y ciudadanos que asumen riesgos ante la falta de respuesta administrativa.

Tanto IU como los colectivos ecologistas insisten en que el CREA de Pelayo es "plenamente recuperable". El centro cuenta con habitáculos, voladeros y espacio para educación ambiental y prácticas científicas, todos ellos elementos clave para la rehabilitación de aves y otras especies amenazadas.

Inversión en biodiversidad marina, abandono de la fauna terrestre

La denuncia de IU se enmarca en lo que los ecologistas califican como una "grave incoherencia" en la política ambiental andaluza. Mientras la Junta de Andalucía ha anunciado recientemente una inversión de más de un millón de euros para reforzar el Centro de Gestión del Medio Marino del Estrecho (CEGMA), con sede en Algeciras, la fauna terrestre de esta zona de alto valor ecológico permanece prácticamente desprotegida.

Verdemar y Agaden reconocen la importancia del CEGMA en labores como la recuperación de tortugas marinas, la atención a cetáceos o el seguimiento científico del litoral gaditano, pero advierten de que la protección de la biodiversidad no puede ser parcial. "El Estrecho es un ecosistema único que requiere una atención integral, marina y terrestre", sostienen ambas organizaciones.

Los colectivos ecologistas recuerdan que la Red Andaluza de Centros de Recuperación de Especies Amenazadas se creó en 2001 precisamente para garantizar una atención eficaz y coordinada a la fauna silvestre, pero que en el Campo de Gibraltar "ese sistema está prácticamente desmantelado". Una situación que ya fue advertida en septiembre de 2024, cuando miles de animales heridos quedaron en manos de voluntarios sin apoyo suficiente de la Administración autonómica.