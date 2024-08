Grupos ornitológicos demandan un nuevo centro de recuperación de aves en el Campo de Gibraltar

Algeciras/El Campo de Gibraltar se erige como uno de los principales puntos de paso de especies migratorias de aves de todo el mundo a través del Estrecho. Sin embargo, tal y como denuncian grupos ornitológicos de la zona, la comarca no cuenta con ningún Centro de Recuperación de Especies Amenazadas (CREA) de la Junta de Andalucía.

El único CREA que tuvo el Campo de Gibraltar se ubicó en la barriada algecireña de Pelayo, aunque cerró hace 14 años, apenas un año después de la última reforma que tuvo. Después, tal y como denuncian desde el Grupo Ornitológico del Estrecho (GOES) a Europa Sur, la situación fue a peor por su cambio a centro de recepción y a su reciente cierre por la jubilación de los trabajadores que quedaban en él.

Por lo general, la Junta de Andalucía cuenta con un CREA en cada provincia, siendo El Puerto de Santa María donde se emplaza el gaditano. No obstante, desde GOES, señalan que la singularidad del Campo de Gibraltar la hace, no solo merecedora de contar con un centro propio, sino que es necesario por la gran cantidad de aves que cruzan por esta zona. "Cuantas más aves pasan, más probabilidad de que necesiten ayuda", transmiten desde esta asociación sin ánimo de lucro.

Los voluntarios del Grupo Ornitológico del Estrecho son un contacto de confianza para muchas personas que encuentran aves heridas o en mal estado, por lo que ellos se convierten en la primera línea de atención en ocasiones. Sin embargo, destacan, son los agentes de medio ambiente quienes deben trasladar los ejemplares al CREA, aunque la falta de los mismos complica esta tarea.

En este sentido, recuerdan, es ilegal portar especies amenazadas como buitres en un vehículo propio, por lo que es vital que sean los agentes quienes realicen este traslado.

"Estamos cansados de que la administración nos cargue el muerto", señalan desde GOES, pidiendo a la Junta de Andalucía que instaure un nuevo centro de recuperación de aves que realice las labores correspondientes y que no queden en la mano de los voluntarios tener que realizar, en ocasiones, el traslado a El Puerto de Santa María de los ejemplares.

Según transmiten a este periódico, desde la administración andaluza se les ha asegurado que se instalará un nuevo centro de recepción en las instalaciones que ocupa el CEGMA de Algeciras, medida que no consideran suficiente. A su modo de ver, aunque el anterior recinto de Pelayo era insuficiente y sus condiciones no eran las mejores, sí resulta más adecuado que no tener ninguno, aunque abogan por un CREA con trabajadores y veterinarios que cubran las necesidades de la zona. "Es surrealista que no haya un centro de recuperación de aves en el Campo de Gibraltar", manifiestan.

Hace apenas un mes, Verdemar Ecologistas en Acción se manifestó en este mismo sentido, solicitando la reapertura del CREA de Algeciras. "Ahora que sólo está activo el del Puerto de Santa María, muchas de ellas no llegan o llegan tarde por la falta de personal", expresaban los conservacionistas.