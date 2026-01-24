Grupos ecologistas del Campo de Gibraltar exigen reabrir el Centro de Recuperación de Especies Amenazadas de Pelayo

Un voluntario de Verdemar rescata a un buitre leonado que cayó junto a las vías del tren.

La reciente inversión anunciada por la Junta de Andalucía para reforzar el Centro de Gestión del Medio Marino del Estrecho (CEGMA), con sede en Algeciras, ha sido recibida con satisfacción por los principales colectivos ecologistas del Campo de Gibraltar. Sin embargo, ese respaldo económico —más de un millón de euros dentro de una partida global de 1,8 millones en la provincia de Cádiz— contrasta, según denuncian, con el abandono que sufre la red de Centros de Recuperación de Especies Amenazadas (CREA) en una de las zonas de mayor valor ecológico de Europa.

Verdemar y Agaden–Ecologistas en Acción coinciden en señalar una “grave incoherencia” en la política ambiental de la Junta: mientras se refuerza la atención a la biodiversidad marina, la fauna terrestre del estrecho de Gibraltar permanece “prácticamente desprotegida” por el cierre del CREA de Huerta Grande, en Pelayo (Algeciras), clausurado desde hace años.

Ambas organizaciones subrayan la importancia del CEGMA en labores como la recuperación de tortugas marinas, la atención a cetáceos o el seguimiento científico del litoral gaditano, pero advierten de que la protección de la biodiversidad no puede ser parcial. “El Estrecho es un ecosistema único que requiere una atención integral, marina y terrestre”, sostienen.

El Campo de Gibraltar es el principal corredor migratorio de aves planeadoras de Europa Occidental. Cada año, más de 300.000 rapaces y alrededor de 150.000 cigüeñas cruzan el Estrecho, junto a cientos de miles de aves de otras especies protegidas. Agaden eleva esta cifra hasta más de 1,2 millones de aves migratorias anuales que utilizan este paso natural entre continentes.

Pese a esta realidad, el único CREA operativo en la provincia es el de las Dunas de San Antón, en El Puerto de Santa María, a más de 100 kilómetros. El cierre del centro de Pelayo provoca “retrasos críticos en la atención de animales heridos, incrementa la mortalidad y obliga a realizar traslados largos que, en muchos casos, llegan demasiado tarde”.

Voluntarios y ciudadanos, al límite

Los colectivos ecologistas alertan de las consecuencias directas de esta situación: agentes medioambientales obligados a abandonar sus funciones para transportar animales, ejemplares que terminan en domicilios particulares o en instalaciones improvisadas y ciudadanos que asumen riesgos ante la falta de una respuesta administrativa ágil.

“La Red Andaluza de Centros de Recuperación de Especies Amenazadas se creó en 2001 para garantizar una atención eficaz y coordinada a la fauna silvestre, pero en el Campo de Gibraltar ese sistema está prácticamente desmantelado”, denuncian. Una situación que, recuerdan, ya fue advertida en septiembre de 2024, cuando miles de animales heridos quedaron en manos de voluntarios sin apoyo suficiente de la Administración autonómica.

Un centro recuperable y una exigencia clara

Tanto Verdemar como Agaden insisten en que el CREA de Pelayo es “plenamente recuperable”. El centro cuenta con habitáculos, voladeros y espacio para educación ambiental y prácticas científicas, elementos clave para la rehabilitación de aves y otras especies amenazadas.

Por ello, ambos colectivos exigen a la Consejería de Medio Ambiente “la reapertura inmediata del centro, su dotación de personal cualificado y una apuesta real” por la conservación del patrimonio natural del Estrecho. “Reabrir el CREA de Pelayo no es una opción, es una obligación para proteger una de las zonas con mayor biodiversidad de Europa”, concluyen.