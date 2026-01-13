La Junta invierte un millón de euros en mejoras para el Centro del Medio Marino del Estrecho en Algeciras

El Centro de Gestión del Medio Marino del Estrecho (Cegma), que tiene su sede en Algeciras, recibirá más de un millón de euros para invertir en mejoras por parte de la Junta de Andalucía. La Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente han anunciado este martes que "continúa su compromiso con la protección de la biodiversidad" reforzando la red de Centros de Recuperación de Especies Amenazadas y otras instalaciones especializadas. En la provincia de Cádiz, estas actuaciones supondrán una inversión conjunta de más de 1,8 millones de euros, con mejoras para el Cegma del Estrecho y el CREA Dunas de San Antón, ubicado en El Puerto de Santa María.

El Cegma del Estrecho en Algeciras podrá invertir algo más de un millón euros para "la mejora de equipamientos y estructuras que permitan incrementar su capacidad de respuesta ante emergencias en el litoral gaditano". La Junta subraya que el centro es clave para la recuperación de tortugas marinas y la atención a cetáceos, así como para el desarrollo de estudios sanitarios y de seguimiento de la fauna marina, contribuyendo al conocimiento científico y a la protección de la biodiversidad costera.

El CREA Dunas de San Antón, localizado en El Puerto, contará con aproximadamente 800.000 euros destinados a la modernización de sus instalaciones y al fortalecimiento de su especialización en aves marinas y buitres. Esta inversión permitirá optimizar la atención veterinaria, mejorar los voladeros y garantizar el bienestar de los ejemplares atendidos, consolidando al centro como referente provincial en la recuperación de aves amenazadas.

El delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente en Cádiz, Óscar Curtido, ha señalado que “invertir en estos centros es invertir en vida y garantizar que nuestros profesionales cuenten con las mejores herramientas es fundamental para cuidar la fauna andaluza”. Además, el delegado ha destacado la importancia de la colaboración con el personal técnico y científicos para reforzar el trabajo diario en los centros.

Estas actuaciones forman parte del plan andaluz de modernización de la red de CREA y centros complementarios, que hasta 2027 movilizará casi 13 millones de euros en toda la comunidad autónoma, con el objetivo de mejorar la atención clínica, la reintroducción de especies y la vigilancia sanitaria, así como de potenciar la educación ambiental y la investigación científica.