La UE revisará en 2026 la inclusión del hidroducto hasta el Campo de Gibraltar como proyecto estratégico

La inclusión del ramal de la red española de hidroductos que llegará al Campo de Gibraltar se mantiene a la espera de que la Unión Europea se pronuncie sobre su inclusión en la lista de proyectos de interés comunitario (PCI). Este paso es determinante para que la infraestructura forme parte de la planificación del Gobierno y la decisión final de inversión.

El consejero de Industria de la Junta de Andalucía, Jorge Paradela, ha señalado que la no inclusión hasta ahora del hidroducto hasta Algeciras "lastra la conectividad de la comarca con el resto de Europa" en el entorno industrial del hidrógeno verde. "Que aún no tengamos la calificación de PCI es algo con lo que no estamos satisfechos", ha explicado durante la jornada El rol de los gases verdes en la descarbonización y competitividad, organizada por la Asociación de Grandes Industrias del Campo de Gibraltar (AGI).

Paradela ha detallado que para que la UE pueda incluir como estratégico el ramal de la red de distribución de hidrógeno es necesario que forme parte del Plan Decenal de Infraestructuras, que el Gobierno actualiza cada dos años. "El ramal Ruta de la Plata-Algeciras se incluirá en la actualización de 2026, se volverá a solicitar su inclusión como PCI y, si se consigue este año, la construcción llegaría a tiempo para la decisión final de inversión de la red de hidroductos europeos para principios de 2027", ha apuntado el consejero.

Aunque el consejero ha resaltado la necesidad de esta infraestructura "por el potencial de producción y demanda" del Campo de Gibraltar de este vector energético renovable, también ha destacado el papel que jugará, especialmente en la fase inicial, el Puerto de Algeciras como punto de entrada y salida de hidrógeno verde.

El responsable andaluz de Industria ha criticado la demora del Gobierno de España en la trasposición de la directiva europea RED III, que regula la normativa relativa al hidrógeno verde. Este paso es necesario para que el Ejecutivo pueda estimular la demanda de este vector energético, como sucede en países como Francia, que ya ha marcado objetivos claros de cara a 2030. "Es una incongruencia pedir plazos de ejecución con las ayudas que se otorgan pero sin el apoyo normativo necesario", ha manifestado.

Proyectos sin conexión eléctrica

El consejero de Industria ha expuesto su preocupación por la situación de varios proyectos de gran envergadura relacionados con las energías renovables en Andalucía y, en concreto, en el Campo de Gibraltar, que no tendrían garantizada la conexión a la red según el borrador del plan de infraestructuras eléctricas presentado a finales de 2025 por el Ministerio para la Transición Ecológica.

Jorge Paradela, quien anunció este lunes que 119 proyectos están en peligro en toda la región por falta de conexión, ha detallado que 29 de ellos corresponden a la provincia de Cádiz y, en concreto, siete se sitúan en el Campo de Gibraltar. "Sin energía no hay desarrollo ni progreso en ningún territorio", ha sentenciado. Una de las estructuras necesarias, según el consejero, es el eje entre El Zumajo (Vejer) y Facinas (Tarifa), "imprescindible" para la industria comarcal.

El responsable de Industria ha recordado que el borrador del Miteco recoge "solo el 23% de los planteamientos del gobierno andaluz en base a demandas ciertas y contrastadas con promotores y operadores". Este porcentaje se reduce al 1% en la provincia de Cádiz, con gran protagonismo de las estructuras para mejora de la red general, mientras que deja de lado proyectos industriales concretos. Ante esta situación, la Junta presentará alegaciones para demandar la atención de 17,8 GW de potencia en la región, en comparación a los 4,5 GW previstos en principio.

"Andalucía tiene en su mano producir un tercio del hidrógeno verde de España", ha apuntado Paradela, quien apela a la colaboración entre administraciones y entes privados.