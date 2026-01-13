La AGI pide a las administraciones "ir al mismo ritmo" para evitar la fuga de proyectos e inversiones en el Campo de Gibraltar

La Asociación de Grandes Industrias del Campo de Gibraltar pide a las administraciones "ir al mismo ritmo" para evitar la fuga de proyectos e inversiones en la comarca, en un momento crítico por la llegada de las energías limpias.

Así se ha expresado el presidente de honor de la entidad, Antonio Moreno, durante la clausura de la jornada El rol de los gases verdes en la descarbonización y competitividad, organizada en Algeciras por la AGI. Moreno ha explicado que "toda la industria, y el Puerto de Algeciras es un ejemplo, está avanzando en este camino", además de manifestar su compromiso con este proceso.

El responsable de la asociación de industrias ha lanzado un mensaje a las administraciones públicas, a las que ha solicitado su apoyo para ir de la mano y evitar que la falta de normativas provoque sobrecostes y la fuga de inversiones y proyectos incipientes y en desarrollo. "Debemos ir paso a paso, pero al mismo ritmo. Si cada uno lleva un ritmo y las administraciones no nos dotan de infraestructuras para llevar a cabo los cambios o no clarifican los requisitos de los productos a fabricar, a la industria le cuesta cambiar de planes y realizar inversiones", ha reivindicado Moreno.

Moreno ha concluido su ponencia resaltando la importancia de realizar jornadas como la desarrollada este martes, que destacan la necesidad de apostar de forma decidida por la transición energética: "Nos va la vida de nuestro planeta y nuestros descendientes en ello".

La RED III, en marcha

El Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco), está tramitando el Real Decreto para la trasposición de la directiva europea RED III, que regula las normativas relativas al hidrógeno verde y otros vectores energéticos limpios, un paso necesario para establecer un mercado de H2 y estimular la demanda. "Se creará un marco normativo adecuado, con inversión pública de varios ministerios", ha explicado la coordinadora de la Administración General del Estado (AGE) en el Campo de Gibraltar, Esperanza Pérez Expósito, durante la clausura de la jornada. Actualmente, se encuentra en fase de información pública, según ha detallado.

Esperanza Pérez, coordinadora de la AGE en el Campo de Gibraltar / Erasmo Fenoy

"El Gobierno de España está en el camino correcto apoyando la transformación energética", ha valorado Pérez, quien ha manifestado que "la transición ecológica no es una opción, es una realidad". En este sentido, ha asegurado que el Gobierno acompañará al sector industrial en su apuesta por el Campo de Gibraltar. Además, ha ejemplificado este apoyo con el convenio de transición justa por el cierre de la central térmica de Los Barrios, que permite la obtención de fondos europeos destinados a varios sectores del entorno.