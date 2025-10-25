Dónde sale más barato (y más caro) comprar casa en el Campo de Gibraltar, según los notarios

Precio medio de la vivienda en el Campo de Gibraltar en el último año, según datos reales de las escrituras notariales.

¿Pensando en comprar casa? ¿O en venderla? Ahora es más fácil saber si el precio que nos ofertan es justo gracias al nuevo Portal Estadístico del Notariado, una herramienta digital que muestra, con datos reales de las escrituras notariales, cuánto vale de verdad una vivienda en cada rincón de España. Nada de precios inflados por portales de anuncios: aquí se manejan cifras verificadas, actualizadas y visuales, con acceso gratuito para cualquier persona desde www.penotariado.com.

La plataforma, impulsada por el Consejo General del Notariado, aporta transparencia a un mercado donde abundan las dudas. “Queremos que cualquier ciudadano o profesional tenga información fiable para tomar una decisión tan importante como comprar o vender una casa”, resume su presidenta, Concepción Pilar Barrio del Olmo.

Y en el Campo de Gibraltar, los datos que arroja el portal son tan reveladores como curiosos.

Tarifa, el lujo del mar: casi 3.000 euros el metro cuadrado

Quien sueñe con una casa en Tarifa tendrá que rascarse el bolsillo: el precio medio se sitúa en 2.946 euros por metro cuadrado, el más alto de la comarca. Una vivienda tipo ronda los 328.000 euros, con una superficie media de 112 metros. Eso sí, los precios se han estabilizado tras varios años de subidas: apenas han crecido un 0,44% en el último año.

Más del 21% de los compradores son extranjeros y entre ellos abundan los italianos, neerlandeses, belgas y británicos, atraídos por el encanto surfista y el aire libre de la localidad.

Grúas de una obra de construcción de viviendas en Tarifa. / Jorge Del Águila

San Roque: villas y segundas residencias al alza para extranjeros

La otra joya cara del Campo de Gibraltar es San Roque, donde el metro cuadrado cuesta 2.587 euros. Las viviendas vendidas rondan los 190 metros cuadrados y los 491.000 euros de media, en buena parte villas o pisos de lujo en zonas como Sotogrande o La Alcaidesa.

Casi la mitad de los compradores (46,6%) son extranjeros, con los británicos a la cabeza, seguidos por alemanes y neerlandeses. La edad media del comprador supera los 50 años. En el último año, los precios han subido un 11,5%, un incremento notable que consolida a San Roque como la segunda zona más cara del Campo de Gibraltar.

La Línea sorprende: los precios se disparan un 16,5%

La mayor subida de toda la comarca llega desde La Línea de la Concepción, donde los precios han crecido un 16,55% en apenas doce meses. En 2023, incluso bajaban (-3,49%), pero ahora la tendencia es clara: el mercado se mueve a causa, en gran medida, del futuro tratado de Gibraltar.

El metro cuadrado cuesta 1.262 euros, y el precio medio de una vivienda asciende a 140.205 euros. Son sobre todo pisos de segunda mano (99%), con una superficie media de 111 metros.

El interés extranjero también crece: 17% de los compradores proceden de fuera, principalmente del Reino Unido (29,78%), Italia y Portugal. La cercanía con Gibraltar y el inminente acuerdo que permitirá de manera definitiva a los ciudadanos del Peñón entrar en España sin control policial de pasaportes explican en gran medida este boom.

Bloques de pisos en La Línea. / Andrés Carrasco

Algeciras, estable y con tirón local

La capital comarcal mantiene el pulso. En Algeciras, los precios suben un 6,96% y alcanzan 1.169 €/m². Una vivienda media —de 100 metros cuadrados— se vende por 117.000 euros, con un 89% de operaciones protagonizadas por compradores españoles.

El mercado es claramente local y de segunda mano (89%), con un perfil de comprador de 44 años de media. Los marroquíes son el grupo extranjero más numeroso, con un 54% del total foráneo.

Los Barrios y Jimena, las más asequibles para vivir

Los Barrios y Jimena de la Frontera son las opciones más asequibles del Campo de Gibraltar.

En Los Barrios, el metro cuadrado cuesta 866 euros, con viviendas amplias (133 m² de media) y un precio final de unos 115.000 euros. Los precios han subido un 7,6%, pero siguen lejos de los valores de la costa.

En Jimena, el precio se mantiene prácticamente igual (+0,04%), con 681 €/m² y casas grandes (142 m² de media) por 96.000 euros. Aquí, tres de cada diez compradores son extranjeros, sobre todo británicos, atraídos por la tranquilidad del interior y las facilidades de conexión para el teletrabajo.

Finalmente, Castellar aparece con apenas 18 compraventas al año, pero con un precio medio de 1.097 €/m². El octavo municipio campogibraltareño, San Martín del Tesorillo ( con solo 2.754 habitantes en 2024) no figura en la estadística de los notarios.

Vistas de viviendas en Jimena, desde el Castillo. / Erasmo Fenoy

El portal que convierte los datos en un mapa vivo

El Portal Estadístico del Notariado no solo muestra cifras: permite explorar todo el mapa de España con filtros por tipo de vivienda, superficie o número de operaciones. Los datos se actualizan cada mes y reflejan los últimos doce meses de actividad real.

“Este año empieza a ser preocupante el aumento de precios”, advirtió el pasado 23 de octubre, Alberto Martínez Lacambra, director del Centro Tecnológico del Notariado, durante la presentación del portal. En el conjunto del país, los precios subieron un 8% entre enero y agosto de 2025, y hasta un 15% en Madrid.

La herramienta también revela otras tendencias: