El Campo de Gibraltar tiene 2.209 parados menos que hace un año en el mejor noviembre desde 2007

El recién terminado mes de noviembre deja un balance positivo para el mercado de trabajo en el Campo de Gibraltar. El paro registrado se redujo en 81 demandantes durante el undécimo mes del año hasta situar el total de personas que buscan empleo en 27.618 (por las 27.699 al cierre de octubre), según los datos difundidos este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Junto con el buen dato mensual, las cifras permiten sacar más matices positivos ya que la comarca tiene 2.209 parados menos que hace un año (-7,41%, con 29.827 demandantes hace doce meses). Y, además, el dato mensual supone el mejor balance al término de un mes de noviembre desde 2007, hace 18 años. Hasta ahora, los registros previos más favorables se localizaban en el año 2008, si bien con el estallido de la crisis económica la segunda mitad de aquel año fue nefasta para el mercado laboral. Aunque se trata del segundo mejor registro en un mes de noviembre desde entonces, el dato de aquel 2007 guardaba una notable distancia con la situación actual (21.450 desempleados).

Datos por municipios

A lo largo de noviembre, el paro registrado tuvo un comportamiento irregular en las localidades campogibraltareñas. En Algeciras el mes concluyó con 12.489 demandantes inscritos (-33 sobre octubre) mientras que en La Línea los registros se redueron hasta los 8.236 desempleados (-86).

En San Roque el paro se incrementó en cuatro personas, hasta un total de 2.772 inscritos, mientras que en Los Barrios el mes concluyó con 2.032 personas en los registros oficiales (+3). En Tarifa, la mensualidad terminó con 1.119 parados (+46), mientras que en Jimena el total de demandantes subió hasta las 541 personas (+1).

En Castellar, los registros bajaron en 14 personas, con 225 inscritos como demandantes de empleo en total. En Tesorillo, el paro bajó hasta los 204 demandantes (-2).

Bajada en todos los sectores, salvo la construcción

El pasado mes de noviembre fue favorable en todas las actividades económicas, salvo en la construcción. Por actividades económicas, el sector servicios redujo sus registros en 68 personas al cierre de noviembre (18.737 en total). La agricultura anotó un desempleado menos (415) y la industria, otras doce (1.278). El colectivo de nuevos demandantes redujo sus registros en 15 personas (4.635) mientras que la construcción sumó otros tantos (2.553 en total).

Todos los sectores económicos tienen menos desempleo que hace un año: los servicios con 1.322 parados menos sobre noviembre de 2024, junto con los nuevos demandantes (-451). La construcción tiene 236 desocupados menos que hace un año y la industria, 148. La agricultura, por último, tiene 52 desempleados menos.

Por sexos, el paro se redujo de forma prácticamente paritaria, con 41 hombres que salieron de los registros junto a 40 mujeres, aunque ellas siguen siendo mayoría entre las personas que buscan trabajo, con un total de 17.434 sobre el total (más del 60%) frente a 10.184 hombres.

Medio millar menos en la provincia

El número de personas demandantes de empleo volvió a bajar en la provincia gaditana. Tras el aumento registrado después del verano, el mes de noviembre fue benevolente con las cifras de empleo que vieron como 554 residentes en la provincia de Cádiz salieron de las listas del desempleo, lo que supone una reducción del 0,49%. El número total asciende a 113.223 personas.

Si comparamos con el noviembre del año pasado, la diferencia en un año alcanza las 9.801 personas menos buscando empleo, una diferencia del 7,97%. El mes de noviembre de 2024 se experimentó una bajada también del desempleo tras meses alcistas por la estacionalidad de los servicios, pero en aquella ocasión fueron 195 las personas que salieron de las listas del paro. El más de medio millar del reciente mes de noviembre se acerca al triple en cuanto al descenso con respecto al año anterior.

En comparación con el resto de Andalucía, Cádiz es la quinta provincia en bajada del paro, ya que en el total regional han descendido hasta 6.934 las personas que han dejado de estar apuntadas al paro, un 1,15% de diferencia con respecto al mes anterior y un 7,89% en relación al año 2024.

Más del 57% de los registrados en el paro en la provincia de Cádiz es mayor de 45 años. En total son 64.824 personas en este margen de edad, de las que 42.057 son mujeres. El 63,2% del paro gaditano está protagonizado por mujeres.