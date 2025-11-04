El paro baja en un año en más de 2.200 personas en el Campo de Gibraltar pese a un leve subida tras el fin del verano

Cuando se cierra definitivamente la temporada veraniega, muchos bares, restaurantes y hoteles reducen sus plantillas para ajustarse al descenso de la demanda que conlleva el otoño hasta que llega la Navidad. Esta tendencia que vuelve cada año llevó al Campo de Gibraltar a cerrar el mes de octubre con 27.699 personas registradas en el paro, lo que supone un leve aumento de 263 respecto de septiembre (+0,96%). La buena noticia es que la cifra es nada menos que un 7,55% inferior a la del mismo mes del año pasado, cuando se contabilizaban 29.960 desempleados. La estabilización industrial, el impulso logístico del puerto de Algeciras y la reactivación de la construcción parecen las causas directas de la mejora de los datos respecto a 2024.

Por sectores, el aumento se concentró principalmente en los servicios, que sumaron 226 parados más (+1,22%), y en el colectivo sin empleo anterior, con 55 más (+1,20%). Por el contrario, la agricultura (-3,48%) y la industria (-1,23%) redujeron sus cifras de desempleo, mientras que la construcción se mantuvo prácticamente estable, con un ligero incremento de 13 personas (+0,51%).

Las cifras del paro / E.S.

En términos interanuales, todos los sectores mejoran respecto a octubre de 2024, aunque destacan las caídas del 12% en agricultura, del 9,7% en industria y del 9,4% en construcción, reflejo de una recuperación progresiva del empleo en la comarca a largo plazo.

El comportamiento fue desigual entre los distintos municipios del Campo de Gibraltar, según los datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social. Sólo Algeciras (-27) y Jimena (-3) experimentaron descensos en el número de parados. Los mayores incrementos se registraron en Tarifa (+98) y en La Línea (+95)

Algeciras

En Algeciras, el paro descendió levemente en 27 personas (-0,22%), hasta los 12.522 desempleados, lo que supone 1.056 menos que hace un año (-7,78%).

Por el contrario, La Línea de la Concepción registró un aumento de 95 personas (+1,15%), situándose en 8.322 parados, aunque sigue por debajo de las cifras de 2024 (-6,89%).

San Roque también subió en 38 personas (+1,39%), con 2.768 desempleados, y Los Barrios en 27 (+1,35%), hasta 2.029.

En términos porcentuales, los incrementos más pronunciados se registraron en Tarifa, con 98 parados más (+10,05%), y en San Martín del Tesorillo, con 21 (+11,35%).

Por el contrario, Jimena de la Frontera logró reducir el paro en tres personas (-0,55%), y Castellar de la Frontera sumó 14 (+6,22%), manteniendo cifras muy estables respecto al año anterior.

Pese a los repuntes mensuales, todos los municipios muestran un descenso interanual del desempleo, con reducciones que oscilan entre el 4% y el 10%. Son San Roque y Jimena los que registran los mejores resultados del último año.

Desglose por sexo y edad

El desempleo es una lacra que, también en el Campo de Gibraltar, afecta mucho más a las mujeres (17.474) que a los hombres (10.225). Aunque el paro subió en ambos grupos respecto a septiembre (+0,79% y +1,25%, respectivamente), el balance interanual es positivo: el desempleo femenino cae un 6,39% y el masculino bastante más: un 9,47%.

Por edades, los jóvenes menores de 25 años fueron los más afectados en octubre, con un aumento del 4,48%, hasta 2.401 desempleados, mientras que el grupo de 25 a 44 años creció un 0,53% y el de mayores de 45 años un 0,71%. En comparación con 2024, todos los tramos de edad mejoran, especialmente el de 25 a 44 años, que reduce el paro casi un 10% en un año.