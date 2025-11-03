“Sin los técnicos no hay diagnóstico”: más de 200 profesionales sanitarios del Campo de Gibraltar en huelga y centenares de pruebas sin realizar

Los técnicos superiores sanitarios (TSS) se encargan de realizar los análisis sangre, orina y heces, radiografías, mamografías y resonancias magnéticas, entre otras pruebas diagnósticas, terapéuticas o de laboratorio. Durante la pandemia, su labor tuvo gran visibilidad, porque se encargaron de realizar miles de test PCR de coronavirus. Este lunes, los de los hospitales del Campo de Gibraltar están llamados a la tercera jornada de huelga, junto a los del resto de España, para reivindicar una clasificación profesional y retributiva acorde con su formación y responsabilidad dentro del sistema sanitario.

En la comarca hay 212 TSS entre los que trabajan en los hospitales de Algeciras, La Línea y QuirónSalud, en Los Barrios. A esto hay sumarle los de las clínicas privadas. Total, unos 250. "Sin los técnicos superiores sanitarios, no hay diagnóstico; sin diagnóstico, no hay tratamiento y sin justicia profesional no hay sanidad de calidad", expresaron durante una concentración que reunió a algunos de estos profesionales de las dos áreas sanitarias del Campo de Gibraltar en las puertas del hospital de La Línea. Algunos de estos TSS se desplazaron para participar en una concentración provincial en Jerez de la Frontera, pero el eje de la protesta tendrá lugar en Madrid, también este lunes, con una gran manifestación que recorrerá desde el Ministerio de Hacienda hasta el Ministerio de Sanidad.

Las fotos de la concentración de los Técnicos Superiores Sanitarios en el Hospital de La Línea / Manu Romero

En La Línea, los TSS pidieron "disculpas sinceras a los usuarios por las molestias, retrasos y anulaciones de pruebas" que cause la huelga y que calculan en centenares. "Nuestra protesta no va contra ellos, sino que es por ellos", continuaron, "luchamos por una sanidad pública digna, justa y de calidad, lo que merecen pacientes y profesionales por igual".

Los TSS reclaman su reconocimiento oficial como profesión sanitaria titulada y reglada, ya que actualmente no figuran como tal en la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias. También exigen su incorporación al grupo retributivo B, recogido en el Estatuto Básico del Empleado Público desde 2007, pero que nunca se ha aplicado en su caso, lo que mantiene sus salarios por debajo de lo que correspondería a su formación y responsabilidad. Asimismo, reivindican la creación de un grado universitario que sustituya a la actual formación de ciclo superior y permita homologarse con la cualificación que ya existe en otros países europeos.

Las organizaciones sindicales sostienen que la situación actual genera desigualdades laborales y limita el desarrollo profesional de miles de técnicos que operan en hospitales y centros de diagnóstico. "Pedimos visibilidad, porque somos esenciales pero invisibles. Sin nosotros no hay análisis, no hay pruebas diagnósticas, no hay resultados. Somos parte del corazón que mantiene viva la sanidad pública, pero demasiadas veces se nos olvida nombrar", explican.

La huelga que comenzó al final de octubre y continúa este lunes y martes se suma a la tensión acumulada tras los paros previstos en junio, que fueron desconvocados después de una reunión con el Ministerio de Sanidad. En aquel encuentro, el departamento se comprometió, según los sindicatos, a canalizar las reivindicaciones a través del Estatuto Marco del personal sanitario. Sin embargo, el borrador presentado por Sanidad solo contempla la clasificación del colectivo en el nivel 5 del Marco Español de Cualificaciones, una propuesta que las organizaciones consideran insuficiente.