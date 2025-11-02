Técnicos Superiores Sanitarios del Hospital de La Línea se suman a la huelga nacional del 3 y 4 de noviembre

Los Técnicos Superiores Sanitarios (TSS) del Hospital de La Línea participarán en la huelga nacional convocada para los días 3 y 4 de noviembre, una movilización que ya está siendo seguida por más del 90% del colectivo a nivel nacional. Según los representantes del sector, esta situación está provocando colapsos en los hospitales, ya que los TSS son responsables de buena parte de las pruebas diagnósticas.

Este lunes, 3 de noviembre, de 10:00 a 12:00, se celebrará una concentración frente al Hospital Universitario de La Línea, en la que los profesionales explicarán a los pacientes los motivos de la movilización y reclamarán soluciones concretas a sus demandas.

La convocatoria de huelga surge como respuesta a la situación insostenible que afecta a miles de TSS, según explican desde las organizaciones convocantes. “No vamos a permanecer callados ni inmóviles mientras se deterioran nuestras condiciones laborales y se ignoran nuestras demandas”, aseguran.

El punto culminante de la protesta tendrá lugar en Madrid, también este lunes, con una gran manifestación que recorrerá desde el Ministerio de Hacienda hasta el Ministerio de Sanidad, donde los TSS reclamarán el cumplimiento de los compromisos adquiridos y mejoras laborales para todo el colectivo.

Además, los días 29 y 30 de octubre se han desarrollado acciones simbólicas en distintos hospitales, con jornadas de permanencia y reparto de información a los pacientes sobre los motivos de la huelga.

Los Técnicos Superiores Sanitarios llaman a la unidad y participación activa de todos los compañeros para conseguir “las mejoras que nos corresponden por justicia”, subrayando que están en juego sus derechos y el futuro de la profesión.

La huelga de los Técnicos Superiores Sanitarios surge como respuesta a una situación que consideran insostenible: reclaman el reconocimiento de sus titulaciones como grado universitario, equiparándolas al nivel exigido en el Espacio Europeo de Educación Superior, y una clasificación profesional y retributiva acorde con su formación y responsabilidad dentro del sistema sanitario. Además, exigen mayor autonomía profesional, que dependan directamente de la dirección médica y se reconozca su labor en la realización de pruebas diagnósticas, vitales para el correcto funcionamiento de los hospitales. Los TSS denuncian que los compromisos adquiridos por las administraciones no se están cumpliendo y que sus reivindicaciones no han sido atendidas, lo que ha motivado la convocatoria de estas jornadas de huelga y movilización.