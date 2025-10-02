El Campo de Gibraltar tiene 1.946 parados menos que hace un año pese a la subida de septiembre

Balances contrapuestos en el mercado de trabajo del Campo de Gibraltar al cierre del verano. Septiembre rompió con siete meses consecutivos de bajadas del desempleo en la comarca aunque, pese al revés, hay menos paro registrado que hace un año. El final de la temporada turística lleva habitualmente aparejada la extinción de cientos de contratos temporales en el sector servicios, del que depende buena parte de la economía de la comarca. Y el septiembre de este año no iba a ser una excepción.

Durante el noveno mes del año, el paro registrado se incrementó en 748 demandantes hasta dejar el total de personas que buscan un trabajo en 27.436 (por los 26.688 contabilizados al cierre de agosto), según los datos difundidos este jueves por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. No obstante, es posible sacar matices positivos ya que pese al incremento, se trata del mejor balance al término de un mes de septiembre desde 2008. Hace ahora 17 años había 26.750 desempleados registrados en la zona y, desde entonces, las cifras no dejaron de crecer (especialmente en el cambio de década tras la crisis internacional de 2009).

Y otro punto positivo: la diferencia interanual permite establecer que a día de hoy hay 1.946 personas sin empleo menos que doce meses atrás, ya que a finales de septiembre de 2024 el paro contabilizado era de 29.382 demandantes. La bajada equivale al 6,62%.

Datos por municipios

A lo largo de septiembre, el paro registrado subió en todas las localidades campogibraltareñas, salvo en Tesorillo. En Algeciras el mes concluyó con 12.549 demandantes inscritos (+391 sobre agosto) mientras que en La Línea los registros crecieron hasta los 8.227 desempleados (+97).

En San Roque el paro se incrementó en 99 personas, hasta un total de 2.730 inscritos, mientras que en Los Barrios el mes concluyó con 2.002 personas en los registros oficiales (+28). En Tarifa, la mensualidad terminó con 975 parados (+109), mientras que en Jimena el total de demandantes subió hasta las 543 personas (+16).

En Castellar, los registros crecieron en 13 personas, con 225 inscritos como demandantes de empleo en total. Por el contrario, en Tesorillo el paro bajó hasta los 185 demandantes (-5).

Los servicios, los grandes damnificados

El pasado mes de septiembre fue particularmente negativo en todas las actividades económicas, salvo en la construcción. Por actividades económicas, el sector servicios incrementó sus registros en 583 personas al cierre de septiembre (18.579 en total), seguido por el colectivo de nuevos demandantes (+178 en el mes y 4.595 personas en total). La agricultura anotó 13 desempleados más (431) y una persona más en la industria (1.306). La nota positiva estuvo en la construcción, con 2.525 personas en total y 27 personas menos en septiembre.

Todos los sectores económicos tienen menos desempleo que hace un año: los servicios con 1.149 parados menos sobre septiembre de 2025, junto con los nuevos demandantes (-392). La construcción tiene 252 desocupados menos que hace un año y la industria, 105. La agricultura, por último, tiene 48 desempleados menos.

Por sexos, el paro se incrementó más entre las mujeres (+500) que entre los hombres (+248) en septiembre. Las mujeres siguen siendo mayoría entre las personas que buscan trabajo, con un total de 17.337 sobre el total (el 63,2%) frente a 10.099 hombres.

Subida en Cádiz

Cádiz volvió a ser un septiembre más la provincia en la que más creció el paro. Con 3.683 desempleados más, acumula 112.577 demandantes de trabajo. Tampoco hubo respiro en cuanto a afiliación a la Seguridad Social, con la pérdida de 14.253 cotizantes. El mercado laboral andaluz pierde fuelle en número de afiliados frente al crecimiento nacional.

Al leve repunte del paro vivido en agosto, con 78 personas más en situación de desempleo, se sumó ahora un incremento contundente. Ninguna otra provincia registró una cifra tan elevada. Para ponerlo en contexto, Andalucía aumentó el número de parados en 7.116, y de ellos prácticamente la mitad corresponde al territorio gaditano. Cádiz superó, incluso, al dato de subida del desempleo de toda Galicia (3.394).

Los datos del paro por sectores permiten hacer una lectura de las razones de esta situación. Aunque no resulta algo nuevo que tanto afecte la estacionalidad al mercado de trabajo gaditano los números refrendan la afirmación de que depende en exceso de las actividades turísticas. Los servicios contemplan más del 86% de la subida, con 3.196 personas más en paro, para un total de 78.495.

Excepto la construcción, todos los sectores aumentan sus datos de paro. El grupo de personas sin empleo anterior llegan a 15.015 desempleados, esto es 605 más que en el mes anterior. La industria suma 7 personas, y se queda con 5.941 solicitantes de empleo. En agricultura hay 22 parados más, y un total de 3.433. La construcción rebaja sus cifras en 147 parados menos y un total de 9.693.