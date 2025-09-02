El Campo de Gibraltar logra el mejor agosto desde 2008 con 168 parados menos y 26.688 demandantes en total

Agosto no suele ser un mes positivo para el mercado de trabajo. El final de la temporada alta de verano lleva aparejada la extinción de cientos de contratos temporales en el sector servicios, del que depende buena parte de la economía de la comarca.

Sin embargo, el recién terminado mes de agosto de este 2025 deja datos favorables, ya que el desempleo en el Campo de Gibraltar se redujo en 168 demandantes hasta dejar el total de personas que buscan un trabajo en 26.688 (por los 26.856 que había al término de julio). El comportamiento favorable contrasta con el conjunto de la provincia y Andalucía, donde hubo subidas.

La mejoría del mercado laboral fue especialmente beneficiosa entre el colectivo de nuevos demandantes (incorporados por primera vez), según los datos hechos públicos este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. En este año, el paro encadena bajadas mensuales desde el pasado febrero.

Con estas cifras, se trata del mejor balance al término de un mes de agosto desde 2008 (cuando había 24.814 demandantes al cierre de esa mensualidad, entonces tras una subida de más de un millar de demandantes), hace ahora 17 años. Ya en 2009, tras el estallido de la crisis financiera internacional, el paro en agosto se ha situado siempre en cotas superiores. La diferencia interanual permite establecer que a día de hoy hay 1.836 personas sin empleo menos que hace un año, ya que a finales de agosto de 2024 el paro contabilizado era de 28.524 demandantes.

Un repartidor de mensajería en el centro de Algeciras. / Erasmo Fenoy

Datos por municipios

Durante agosto, el paro registrado bajó en cinco de las ocho localidades campogibraltareñas. En Algeciras el mes concluyó con 12.158 demandantes inscritos (-120 sobre julio) mientras que en La Línea los registros bajaron hasta los 8.130 (-52).

En San Roque el paro se mantuvo prácticamente plano, con un demandante más hasta los 2.631 inscritos, mientras que en Los Barrios el mes concluyó con 1.974 personas en las listas (+12). En Tarifa, la mensualidad terminó con 866 parados (-15), mientras que en Jimena el total de demandantes subió hasta las 527 personas (+12).

En Castellar, los registros se redujeron en cuatro personas, con 212 inscritos como demandantes de empleo en total, mientras que en Tesorillo el paro bajó hasta los 190 demandantes (-2).

Datos del desempleo en el Campo de Gibraltar (Agosto 2025).

Más personas encuentran su primer empleo

El pasado mes fue especialmente favorable para el colectivo de personas sin empleo anterior, aquellos que buscan incorporarse por primera vez al mercado laboral. A lo largo del octavo mes, este grupo de demandantes se redujo en 114 personas sobre el registro de julio (con 4.417 en total), siendo a su vez el colectivo con mejor comportamiento entre la sectorización de los datos que efectúa el Ministerio.

Por actividades económicas, la industria redujo sus cifras de desempleo en 25 demandantes (1.305 en total), seguida por la construcción (-13, con 2.552 en total) y a distancia, por los servicios. El sector servicios redujo su paro registrado en ocho personas durante agosto (con 17.996 personas en total), lo que por términos absolutos parece un dato ínfimo es, por el contrario, positivo porque evidencia que no se destruyeron empleos en estas actividades al término del mes estrella del verano. La agricultura también rebajó sus cifras en ocho demandantes (418 en total).

Todos los sectores económicos tienen menos desempleo que hace un año: los servicios con 1.022 parados menos sobre agosto de 2024 encabezan esta comparativa, seguidos por la construcción (-282).

Por sexos, el paro se redujo más entre las mujeres (-96) que entre los hombres (-72) en agosto, si bien las mujeres siguen siendo mayoría entre las personas que buscan trabajo, con un total de 16.837 sobre el total (el 63%) frente a 9.851 hombres.

Leve repunte en la provincia

El conjunto de la provincia de Cádiz volvió a toparse con la estacionalidad al término de agosto. A los cuatro meses seguidos de caídas en el número de parados, donde se llegó a acumular un descenso de más de 13.500 personas entre abril y julio, el mes de agosto frenó en seco esa tendencia con un leve repunte de 78 personas más en búsqueda de empleo. En términos relativos la subida apenas supone un +0,07%, con un total de 108.894 demandantes.

En el contexto interanual, el mes de agosto continúa presentando datos mejores que los años precedentes. De este modo, en Cádiz hay registrados 8.887 personas menos en busca de empleo que en el agosto de 2024, lo que supone un descenso del 7,55%.

Durante agosto, el paro registró un repunte de 330 desempleados en el sector servicios y de 45 más en la construcción. Por el contrario, se registró una disminución entre quienes proceden del colectivo de personas sin empleo anterior (-221), en agricultura (-47), y en la industria (-29).