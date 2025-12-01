La criminalidad baja un 2,1% en el Campo de Gibraltar, pero suben la ciberdelincuencia y algunos delitos violentos

El Campo de Gibraltar registró 8.162 infracciones penales entre enero y septiembre de 2025, lo que supone un descenso del 2,1% respecto al mismo periodo de 2024 (8.340). Aunque la criminalidad convencional bajó de 6.944 a 6.502 delitos (–6,4%), la cibercriminalidad aumentó un 18,5%, pasando de 1.396 a 1.660 infracciones, impulsada sobre todo por el crecimiento de las estafas informáticas.

En conjunto, la comarca mantiene una tendencia descendente en la mayoría de delitos tradicionales, aunque presenta repuntes específicos en áreas sensibles: homicidios consumados, tentativas, agresiones sexuales en algunos municipios o sustracción de vehículos.

Algeciras

Algeciras cerró los nueve primeros meses del año con 4.161 delitos, un 1,6% menos que en 2024. Baja la criminalidad convencional (–6,2%) pero sube con fuerza la cibercriminalidad (+20,1%). Desciende el número de hurtos, robos con fuerza y sustracciones de vehículos, aunque se registran aumentos en categorías sensibles como homicidios consumados, tentativas de homicidio, delitos contra la libertad sexual, secuestros y un notable incremento del 50% en otros ciberdelitos. El municipio contabiliza además dos homicidios consumados y tres en grado de tentativa frente a ninguno el año anterior.

Los delitos que aumentan respecto al año anterior son:

Homicidios consumados (0→2)

Tentativas de homicidio (0→3)

Lesiones y riña tumultuaria (82→90)

Secuestro (0→1)

Delitos sexuales totales (30→41) , especialmente otros delitos sexuales (17→30)

, especialmente (17→30) Estafas informáticas (646→748)

Otros ciberdelitos (92→138)

Bajan robos, hurtos, tráfico de drogas y la mayoría de delitos contra el patrimonio.

La Línea

La Línea acumula 1.706 infracciones, un 4,3% menos que en 2024. La criminalidad convencional cae un notable 9,6%, pero la cibercriminalidad se dispara un 52,6%. En el global, el municipio reduce su criminalidad un 4,3%, especialmente por la caída de lesiones, hurtos y robos con fuerza. No obstante, suben los robos con violencia e intimidación (+75%), las sustracciones de vehículos (+21,1%), el tráfico de drogas (+27,8%) y la cibercriminalidad, que crece un 52,6% impulsada por las estafas informáticas (+53,4%).

Los delitos que suben son:

Robos con violencia o intimidación (12→21)

Sustracción de vehículos (19→23)

Tráfico de drogas (36→46)

Estafas informáticas (133→204)

Otros ciberdelitos (19→28)

La mayoría de delitos graves contra las personas y el patrimonio muestran descensos.

San Roque

San Roque registra 1.295 delitos, apenas un 1,4% menos que en 2024. La criminalidad convencional baja un 7,9%, mientras la cibercriminalidad crece un 29%. El balance está marcado por caídas relevantes en robos con fuerza y lesiones. Sin embargo, repuntan los homicidios consumados, las tentativas de homicidio, las agresiones sexuales con penetración, las sustracciones de vehículos y los ciberdelitos, que avanzan un 29%.

Los delitos que suben son:

Homicidios consumados (1→2)

Tentativas de homicidio (0→2)

Delitos sexuales totales (7→10) , con agresiones sexuales con penetración (0→3)

, con Sustracción de vehículos (14→15)

Otros ciberdelitos (40→57)

Estafas informáticas (191→241)

Robos, hurtos y tráfico de drogas bajan de manera clara.

Los Barrios

El único municipio donde la criminalidad aumenta es Los Barrios, con un +2,7%. La localidad suma 1.000 delitos, con una ligera subida de la criminalidad convencional (+2,3%) y de la cibercriminalidad (+3,8%). Descienden los robos con violencia, los robos con fuerza y los delitos sexuales, pero se disparan las sustracciones de vehículos (+100%), los otros ciberdelitos (+43,5%) y suben también el resto de criminalidad convencional (+7,7%).

Los delitos que crecen son:

Sustracciones de vehículos (12→24)

Resto de criminalidad convencional (465→501)

Otros ciberdelitos (23→33)

Los robos, agresiones sexuales, hurtos y tráfico de drogas bajan.

Una tendencia similar se observa en las escalas superiores: España (+1%), Andalucía (+2%) y la provincia de Cádiz (+0,2%) muestran incrementos ligeros, mientras que la cibercriminalidad crece en todos los ámbitos.