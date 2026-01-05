La crecida del Hozgarganta pone en jaque a Jimena, Tesorillo y San Roque

El Campo de Gibraltar vivió el domingo el primer gran temporal de lluvia del año con el paso de la borrasca Francis, cuyos principales efectos, aunque repartidos por toda la comarca, se concentraron entre Jimena de la Frontera, San Martín del Tesorillo y San Roque.

El desbordamiento del río Hozgarganta –que atraviesa sendos términos municipales antes de unirse al Guadiaro– provocó las principales incidencias en un domingo que estuvo jalonado por el rescate de una treintena de personas de las zonas ribereñas del Valle del Guadiaro (sin heridos) y por la orden de evacuación preventiva de unas 470 viviendas en la ribera del río Guadarranque que la Junta anunció pasadas las 21:30 ante el riesgo de crecida y su monitorización constante.

También fueron tónica de la jornada los cortes de tráfico en la red de carreteras secundarias de toda la comarca, así como en la A-405, la vía autonómica que une Jimena con Castellar y que estuvo varias horas inutilizada por embolsamientos.

La localidad jimenata fue el epicentro del frente, ya que en esta localidad las precipitaciones acumuladas superaron los 257 litros por metro cuadrado (medidos en el pluviómetro de Lomas de la Cámara) entre la medianoche y las 19:00 del domingo, hora en la que comenzaron remitir las lluvias tras más de 30 horas ininterrumpidas.

Fotos de las inundaciones y efectos de la borrasca Francis en Los Barrios, Tesorillo y Jimena / Erasmo Fenoy

El dato procede de la Red Hidrosur, que monitoriza el estado de la red hidrológica en Andalucía. La de Jimena fue la estación medidora con el registro más alto de toda Andalucía, seguida por Tolox, en Málaga. A su vez, las lluvias alcanzaron su máxima intensidad en la franja horaria de las 12:00 a las 13:00, con 45,4 litros por metro cuadrado en solo una hora.

El Hozgarganta evidenció todo este torrente de agua, hasta el punto de alcanzar su cota máxima histórica, con hasta 5,29 metros de altura medidos a las 14:00. A su vez, el arroyo García Bravo mantuvo durante la jornada al municipio en una situación complicada, con buena parte de sus caminos rurales cortados. El nivel del río comenzó a bajar a última hora de la tarde, sobre las 20:00, y al cierre de esta edición permanecía con tendencia a la baja del caudal.

Evacuación preventiva

La Junta de Andalucía había elevado por la mañana a la Fase de Emergencia, situación operativa 1, el Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones por las previsiones hidrológicas y meteorológicas que finalmente se cumplieron. Con esta medida se buscaba garantizar el control de las emergencias. Por la noche, y aunque las lluvias habían reducido su nivel, la Junta ordenó el desalojo preventivo de 470 viviendas aguas abajo del pantano de Guadarranque, en San Roque (Guadarranque, Taraguilla y Estación de San Roque) y en Los Barrios (urbanización Guadacorte).

Mapa con la zona de desalojos previstos.

El consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, apuntó al riesgo como factor decisivo y que se mantenía la monitorización constante de los ríos.

Rescates sin heridos

Durante el domingo, los dispositivos de emergencias tuvieron que emplearse a fondo en el rescate de una treintena de personas en varios puntos de Jimena, Castellar, San Roque y Los Barrios.

En Jimena, la crecida del Hozgarganta dejó incomunicada la zona de Las Vaquerizas (con unas 15 viviendas), así como un Hotel Rural (Rancho Los Lobos). En total, fueron evacuadas 17 personas, varias de ellas en la zona de Las Adelfas, por parte de los bomberos con una embarcación tipo zodiac y también en La Bordalla, donde la crecida del río anegó varias viviendas y zonas agrícolas.

Otras dos personas fueron rescatadas del techo de su vehículo, arrastrado por la corriente en la A-405.

Fotos de las inundaciones y efectos de la borrasca Francis en Los Barrios, Tesorillo y Jimena / Erasmo Fenoy

En Castellar de la Frontera se atendió una solicitud por anegación de una vivienda por la crecida del río que les impedía a los habitantes salir de la misma en la zona de la antigua estación. Se trataba de cuatro adultos y un perro.

En San Roque, las evacuaciones tuvieron lugar en varias casas en la ribera del río Guadarranque, así como en la zona de Pasahonda. Fueron los principales puntos donde el agua llegó a entrar en algunas viviendas y garajes.

En Torreguadiaro, los vecinos de una urbanización tuvieron que ser trasladados a otro domicilio tras desprenderse rocas que comprometían la seguridad de los inmuebles.

En Los Barrios, una familia (tres adultos y tres menores) tuvo que ser rescatada de su vivienda debido a la inundación en la carretera del vertedero. Y una persona mayor fue evacuada de manera preventiva en la CA-9209, que conecta Algeciras con Los Barrios por el desbordamiento del arroyo de la Cava.

La Línea, que hasta pasado el mediodía del domingo era uno de los municipios menos afectados del Campo de Gibraltar por el paso de la borrasca Francis, activó su Plan Local de Emergencias a las 16:00.

Nada más comenzar las fuertes lluvias por la tarde, una vivienda de la calle Andalucía (en la zona de Los Junquillos) que ya se encontraba en mal estado, tuvo que ser desalojada ante el peligro de derrumbe.

Las fotos del paso de la borrasca Francis por La Línea / Manu Romero

El río Cachón, que sirve de límite entre los municipios de La Línea y San Roque, amenazaba con desbordarse. Emergencias 112 había registrado desde la medianoche hasta primera hora de la tarde dos hechos destacados que se sumaron a las inundaciones de algún sótano o aparcamiento subterráneo, como sucedió en la calle Amapolas, en la zona de La Alcaidesa.

También se produjeron anegaciones, provocando problemas en el tráfico rodado, en la calle Guadalajara, en la zona de La Atunara, cerca de la avenida del Ejército, próxima al Mercadona.

Malestar en Algeciras por las anegaciones y El Rinconcillo pierde gran parte de su arena

El paso de la borrasca Francis por la ciudad de Algeciras puso en evidencia la falta de capacidad en parte de la red de alcantarillado en barriadas como El Rinconcillo, El Acebuchal y la Cuesta del Rayo. Durante la noche del sábado, estas tres zonas sufrieron anegaciones que despertaron malestar entre los residentes. A lo largo del domingo, muchos imbornales de toda la ciudad se vieron igualmente incapaces de asumir el volumen de agua que les llegaba.

El Ayuntamiento informó ayer de intervenciones por el temporal como el corte al tráfico en el acceso al nuevo cementerio. Además, la calle Lagartijo, en la barriada de Los Toreros, tuvo que ser cortada a la circulación, con intervención de los bomberos y actuación derivada a Parques y Jardines. También se registraron diversas bolsas de agua en zonas como Agua Marina, así como la afectación de un vehículo en el polígono de La Menacha.

La playa de El Rinconcillo, este domingo. / ANDRÉS CARRASCO

Además, la carretera que une San Bernabé y Botafuegos, que desde hace años cuenta con un tramo hundido y vallado, se vio agravado agrandándose la grieta. Por la grieta se cuela el agua procedente de la parte alta de la barriada, ya que el alcantarillado no daba abasto en las horas centrales de la mañana, cuando se registraron las lluvias más copiosas sobre la ciudad.

A su vez, la playa de El Rinconcillo sufrió buena parte de los estragos del frente, con buena parte de la arena perdida y una gran cantidad de cañas y basuras arrastradas hasta la arena.