La Línea pone en marcha su Plan de Emergencias ante la previsión de fuertes lluvias durante la tarde

Un coche, sobre una balsa de agua en la Ronda Norte de La Línea

La Línea, que hasta pasado el mediodía era uno de los municipios menos afectados del Campo de Gibraltar por el paso de la borrasca Francis, ha activado pasadas las cuatro de la tarde el Plan Local de Emergencias, según ha informado a través de sus redes sociales el alcalde, Juan Franco.

“La previsión meteorológica para las próximas horas ha empeorado sensiblemente y nos hemos visto obligados a activar el Plan Local de Emergencias”, advierte el primer edil. “Todos los servicios operativos están ahora mismo a disposición del Ayuntamiento, incluyendo a Policía Local, aunque esperamos que no tengan que llevar a cabo actuaciones de importancia”.

“Nos vamos a encontrar con una situación compleja, con más de 120 milímetros (120 litros) acumulados en un plazo de diez horas, culminando a las ocho de la tarde”, especifica.

“Os agradecería a todos que por favor hagáis el menor uso posible de los coches y que los traslados que realicéis sean los estrictamente necesarios”, solicita Franco, que finaliza deseando que la ciudad pueda “volver pronto a la normalidad y que no haya que lamentar “ningún tipo de problema relacionado con las inclemencias meteorológicas”.

El interior de la vivienda desalojada en la calle Andalucía / Manu Romero

Nada más comenzar las fuertes lluvias por la tarde una vivienda de la Calle Andalucía (en la zona de Los Junquillos) que ya se encontraba en mal estado tuvo que ser desalojada ante el peligro de derrumbe.

El río Cachón, que sirve de límite entre los municipios de La Línea y San Roque, amenaza con desbordarse.

El río Cachón, en el límite de La Línea y San Roque, cargado de agua a primera hora de la tarde / Manu Romero

Las primeras horas del día

Hasta el comienzo de la tarde, el servicio de emergencias 112 había registrado desde la medianoche haa la puesta en marcha de este Plan de Emergencias dos hechos destacados que se sumaron a las inundaciones de algún sótano o aparcamiento subterráneo, como sucedió en la calle Amapolas, en la zona de La Alcaidesa.

También se produjeron anegaciones, provocando problemas en el tráfico rodado, en la calle Guadalajara, en la zona de La Atunara, cerca de la avenida del Ejército, próxima al Mercadona.

Con todo y como viene siendo norma cada vez que existen precipitaciones, la Ronda Norte fue la más afectada por la aparición de balsas de agua. Numerosas personas precisaron de auxilio al quedar sus vehículos atrapados en las mismas.

Los que conseguían llegar a la salida del municipio se encontraban con efectivos de la Guardia Civil limitando el tráfico rodado a la altura de Puente Mayorga, ya en el término de San Roque, por la existencia de grandes bolsas de agua.