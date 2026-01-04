Cinco rescates y evacuaciones en el Campo de Gibraltar por las fuertes lluvias de la borrasca Francis

Las intensas precipitaciones provocadas por la borrasca Francis mantienen en alerta al Campo de Gibraltar y han obligado a intervenir a los servicios de emergencia en varios municipios. Durante la jornada del domingo 4 de enero, al menos cinco rescates y evacuaciones han tenido lugar para proteger a vecinos de zonas inundables o afectadas por desprendimientos, según ha informado la Subdelegación del Gobierno en Cádiz.

En Los Barrios, una familia compuesta por tres adultos y tres menores fue rescatada de su vivienda debido a la inundación provocada por las lluvias en la carretera del vertedero. En Torreguadiaro, los vecinos de una urbanización tuvieron que ser trasladados a otro domicilio tras desprenderse rocas que comprometían la seguridad de los inmuebles. Asimismo, una persona mayor fue evacuada de manera preventiva en la carretera CA-9209, que conecta Algeciras con Los Barrios y que ha sido cortada al tráfico por el desbordamiento del arroyo de la Cava.

En San Roque, unas 25 viviendas del camino Pasada Honda quedaron incomunicadas por la crecida del arroyo, afectando a unas 30 personas que fueron desalojadas preventivamente por Protección Civil. Por último, en Jimena de la Frontera, el desbordamiento del río Hozgarganta obligó a evacuar de manera preventiva a ocupantes del hotel rural Rancho Los Lobos y a residentes de la zona de Las Vaquerizas.

Los servicios de emergencia recuerdan a la población extremar precauciones, no circular por zonas inundadas y seguir las indicaciones oficiales del 112, Policía Local y Protección Civil, ante la continuidad de las lluvias y el riesgo de nuevas inundaciones en el Campo de Gibraltar.