No están prohibidas, pero tampoco aconsejadas. Las nuevas normas en Andalucía tras el fin del estado de alarma permiten la celebración de fiestas, verbenas y romerías, así como otras actividades festivas populares o tradicionales en aquellos municipios que registren niveles de alerta sanitaria 1 y 2. Es el caso del Campo de Gibraltar, donde el nivel de contagios en la cuarta ola de la pandemia de la Covid-19 se mantiene relativamente contenido.

La decisión final depende de los ayuntamientos, quienes en los compases previos a la primavera comenzaron una cascada de cancelaciones que han dejado el calendario de festejos populares vacío. Ante la posibilidad de recuperar eventos más avanzado el año, cuando se prevé un nivel de inmunización de la población más elevado, por el momento impera la prudencia.

Algeciras

El Ayuntamiento de Algeciras fue el primero de la comarca que anunció formalmente la suspensión de su Feria Real de 2021, que este año se hubiera celebrado del 20 al 27 de junio. También movió el festivo local que se reservaba para el miércoles de Feria al día 6 de septiembre, día de Algeciras.

Y así seguirá la situación en los próximos meses, sin previsión de celebración en otra fecha, explica el alcalde, José Ignacio Landaluce: "Queremos tener la mayor actividad y dinamismo en la ciudad, pero no podemos programar algo así sin tener la seguridad de que la situación será la adecuada y no tendremos que dar marcha atrás". De hecho, el Ayuntamiento tampoco prevé celebrar este año la feria Algeciras Entremares, un evento que se había consolidado en el mes de septiembre.

Pero sí habrá otras actividades. El Consistorio está trabajando para la instalación en Algeciras durante varias semanas de un parque de atracciones al estilo de los que ha habido en Sevilla y Jerez. Un recinto con medidas de prevención frente al Covid en el que las familias podrán encontrar atracciones, negocios de alimentación y juegos de habilidad. Por ahora se está estudiando la posibilidad de ponerlo en marcha entre el 9 y el 30 de junio, teniendo en cuenta la viabilidad también del mercadillo. El Consistorio también estudia no cobrar las tasas por la ocupación del espacio que sea municipal y colaborar con los servicios de seguridad y limpieza ante la difícil situación por la que pasan los feriantes.

Por otra parte, destaca Landaluce, "también están los conciertos de la plaza de toros, un gran cartel" para animar las noches de verano. Y estarían además las corridas de toros de la Feria Real, incluidas en el pliego de la concesión de la gestión de la plaza, recientemente adjudicado.

La Línea

En La Línea, la suspensión de la Velada y Fiestas de julio llegó unos días después del anuncio de Algeciras. Desde el municipio no se ha comunicado ningún cambio de postura.

San Roque

El Ayuntamiento de San Roque anunció el 19 de abril la suspensión de todas sus ferias de verano, si bien entonces el Consistorio anunció la organización de actividades alternativas en las que sea posible limitar el aforo de asistentes. Esa decisión se mantiene aún con las nuevas posibilidades abiertas por la Junta, según ha explicado su alcalde, Juan Carlos Ruiz Boix.

“No podemos permitirnos actividades en las que no seamos responsables de que no se mantengan las distancias exigidas por sanidad ni el número maximo de reunión. Está claro que en junio, julio y agosto no habremos alcanzado el 70% de la población”, ha explicado Ruiz Boix, en la misma línea que ya lo hizo en abril.

Los Barrios

La Villa barreña debía celebrar esta semana sus fiestas patronales en honor a San Isidro Labrador. La feria quedó suspendida oficialmente desde abril aunque el Consistorio ya daba por blanco el calendario festivo desde bastantes semanas antes.

Y así permanecerá, según ha confirmado su alcalde, Miguel Alconchel. "En 2021 no habrá fiestas. Ya pensaremos en el 2022", ha apuntado. Con ello, también se caen del calendario las fiestas de Palmones (julio), Los Cortijillos (junio, por San Juan) y la velada de Guadacorte salvo cambios de calado en la situación.

Este sábado, 15 de mayo, se mantiene como festivo en la localidad por la onomástica del patrón. Y aunque no habrá feria al uso, muchos bares del núcleo urbano ya han decorado sus terrazas con banderolas y farolillos para crear ambiente e invitar a los vecinos a pasar el día. Podrán hacerlo, salvo cambio en el nivel de alerta sanitaria, con un máximo de ocho personas por mesa en el exterior y seis en el interior de los establecimientos, conforme a lo establecido para el Nivel 2.

Tarifa

El Ayuntamiento de Tarifa no ha adoptado ninguna decisión por el momento, puesto que esta localidad campogibraltareña es la última de la comarca en alcanzar las fechas de sus fiestas patronales, cada mes de septiembre.

"Todavía tenemos cierto margen ya que nuestra feria sería en septiembre. Estamos pendientes de cómo evoluciona todo y, en función de ello, decidiremos en el marco de la comisión técnica y de seguimiento de la Covid-19", reconoce su alcalde, Francisco Ruiz.

Para septiembre, el Gobierno central mantiene su objetivo de alcanzar la inmunización de al menos el 70% de la población. Faltan más de cuatro meses para entonces.

Jimena

En Jimena de la Frontera, el pasado fin de semana se hubiera celebrado la Feria de Mayo, de corte ganadero, si bien las fiestas de verano por Nuestra Señora de Los Ángeles caen en agosto.

Las fiestas fueron suspendidas, lo que no ha impedido que muchos vecinos hayan tirado de imaginación en las redes sociales para no pasar por alto las fechas. Vecinas vestidas de gitana o bailes en casa han servido para mantener viva la ilusión.

Castellar

La localidad de Castellar hubiera sido la primera en celebrar este 2021 su feria y romería en honor al Santísimo Cristo de La Almoraima, el primer fin de semana de mayo. Los festejos fueron cancelados en abril y aunque el Ayuntamiento no da por cerrada la organización de algún evento más adelante, por ahora mantiene la prudencia.

"Por el momento es algo que está en mente pero aún nada concretado. Debemos seguir extremando todas las precauciones y pidiendo prudencia", ha comentado su alcalde, Adrián Vaca.

Tesorillo

En San Martín del Tesorillo, las fiestas locales por la festividad del Corpus han sido canceladas hace apenas unos días. “Sabemos que todos los vecinos entienden que no se pueda celebrar la Feria del Corpus que sería el próximo mes de junio del 2 al 6, porque la situación que atravesamos sigue siendo delicada", apuntó hace unos días el alcalde, Jesús Fernández Rey, en el Facebook del Ayuntamiento.

Aunque Tesorillo es el único municipio libre del virus en estos momentos, el municipio más joven de la comarca ha apuntado a que desde el área municipal de Fiestas se están buscando alternativas para realizar otras actividades en esas fechas "garantizando las medidas sanitarias”.