El día después para las empresas del Campo de Gibraltar será duro, pero les costará menos encajar el golpe si las administraciones agilizan la puesta en marcha de grandes proyectos como el del fondo de barril de Cepsa, el Plan Director del Puerto de Algeciras, la remodelación del Acceso Sur a la ciudad y la mejora del tramo ferroviario Algeciras-Bobadilla. Este es uno de los principales mensajes lanzados durante el coloquio telemático, organizado este jueves por el Consejo Territorial de la Confederación de Empresarios de la provincia de Cádiz (CEC), para que los representantes de empresas pequeñas, medianas y grandes expusieran sus recetas para la recuperación.

Gerardo Landaluce, presidente de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA); Miguel Pérez de la Blanca, presidente de la Asociación de Grandes Industrias del Campo de Gibraltar y director de Cepsa; Carlos Fenoy, presidente de la Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar, Antonio de María, presidente de Horeca y Javier Sánchez Rojas, presidente de la Confederación de Empresarios de la provincia de Cádiz han intervenido en un desayuno virtual, moderado por el presidente del Consejo Territorial de la CEC, Francisco Arroyal, que ha sido seguido por el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, el de Castellar, Adrián Vaca; el presidente de la Mancomunidad de Municipios, Juan Lozano, y la presidenta de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, Teófila Martínez, además de un centenar de responsables de empresas de la zona.

Sánchez Rojas ha hablado del reto de "gestionar el miedo" en ese "día después" y en la obligación de la sociedad, y especialmente de los empresarios, de "repensar, reflexionar y reenfocar" sus estrategias para acelerar la recuperación. El presidente de la CEC entiende que "las peticiones de la empresa deberán encontrar un buen eco en las administraciones" y eso pasa por conseguir "inyecciones de liquidez con la mayor capacidad posible" y la "hibernación fiscal" para "no sacar más dinero de la cartera" de los empresarios, que necesitarán expandirse hacia "nuevos modelos de negocio". "Con una caída del 72% de la estructura económica del país, todos somos ahora startups", es decir, empresas de nueva creación que comercializa productos o servicios a través del uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC’s), con un modelo de negocio escalable el cual le permite un crecimiento rápido y sostenido en el tiempo.

Gerardo Landaluce afirmó que la comunidad portuaria de Algeciras ha logrado "mantener muy bien el ritmo de la actividad" como "servicio esencial" para la comarca, la provincia, la Comunidad Autónoma y todo el país. En marzo, la APBA registró una caída del 10% del tráfico total en buena medida por el descenso de los graneles líquidos y sólidos, ya que la mercancía conterenizada se mantuvo en cifras similares a las del año pasado por estas fechas (-2%). En el primer trimestre -es decir, incluyendo el periodo previo al inicio de la pandemia- el tráfico total sube un 0,7% y el contenerizado un 5,7%. El ro-ro -transporte de cargamento rodado- subió un 4,3% en marzo y un 14% el trimestral, explicó Landaluce, que afirmó que en la actualidad el 99% de los tráficos entre Marruecos y Europa se realizan en La Línea Tánger Med-Algeciras.

El presidente de la APBA explicó el paquete de medidas económicas urgentes que ha puesto en marcha para permitir el embolso de 9.000.000 euros a los proveedores ante la necesidad de "inyectar liquidez al sistema". Además, Landaluce defendió la posición de los puertos como "grandes generadores de actividad e innversión" y del de Algeciras como "gran dinamizador de la economía del Campo de Gibraltar".

"Necesitamos que se nos facilite la tramitación proyectos que estaban chocando con diferentes barreras y una Ley de Contratos simplificada", reclamó Landaluce, que auguró que la recuperación de las cifras de la Operación Paso del Estrecho (OPE) "será lenta".

Para Miguel Pérez de la Blanca la crisis económica surgida de la sanitaria se traduce en "una prueba importante" para las grandes empresas del Campo de Gibraltar, puesto que la mayoría son esenciales y tienen que "garantizar la seguridad de 9.500 trabajadores". Cree el director de Cepsa que todo estos cambios realizados en las industrias para "mantener el suministro" frente a la caída de la actividad nacional, con el consiguiente descenso de la demanda, obliga a "modular la actividad en la fábrica" y a "apoyarse en las exportaciones".

Pérez de la Blanca considera que el futuro es incierto -"lo que seremos mañana lo estamos aprendiendo hoy, dijo- aunque hay algunas realidades de esa "nueva normalidad que todavía no conocemos" que se terminarán "quedando", como es el caso del teletrabajo y la utilización de las teconologías. "Vamos a necesitar seguir impulsando proyectos de eficiencia y de desarrollo con facilidades en la tramitación de nuestros planes", subrayó.

Carlos Fenoy explicó el gran esfuerzo que realiza la Cámara de Comercio para atender las necesidades de las pymes con alrededor de 8.000 consultas realizadas durante el estado de alarma y el trabajo para "agilizar al máximo el pago de los recursos de la Unión Europea" que ayuden a las empresas del Campo de Gibraltar a mantener o retomar la actividad cuando llegue el momento.

Fenoy agradeció a los ayuntamientos, especialmente el de Algeciras por su celeridad, pero también al de La Línea, Los Barrios, Tarifa y la Mancomunidad de Municipios por sus medidas económicas que demuestran la "sensibilidad de las administraciones locales" y su intención de no repetir "todo lo que se hizo mal en 2008":

Las nuevas tecnologías han visto a empresarios, como los del mercados de abastos de Algeciras, "recuperar a clientes que creían perdidos". "Hay que volver al comercio de proximidad, pero también fomentar la venta online de estos distribuidores locales que han visto ahí una forma de crecimiento".

Quizás el sector que mas ha sufrido el golpe de la pandemia es la hostelería. El presidente de Horeca, Antonio de María, afirmó que esta "locomotora del sector servicios" está parada y agradeció las medidas de los gobiernos que han permitido ERTES flexibles que salvarán a empresas. Los hosteleros no saben cuándo van a retomar la actividad, pero sí aspiran a que sea "cuanto antes mejor" porque ya han diseñado sus propuestas para un protocolo que está "alejado de las barbaridades que se escuchan en algunos medios de comunicación". "Estamos preparados, y no queremos subvenciones porque nos valemos por nosotros mismos, pero sí ayuda para, por ejemplo, poder ampliar nuestras terrazas sin más coste y colocar las mesas con el espacio de separación necesario", explicó De María, que afirma que es el modo de "no perder capacidad de producción".