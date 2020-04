Castellar de la Frontera refuerza sus medidas de prevención frente al coronavirus. El Ayuntamiento de la localidad instalará en los próximos días un arco para desinfectar todos los vehículos que lleguen a la población. Estará ubicado en la entrada por la barriada de La Almoraima, por donde se recomendará a todos los vecinos que entren al pueblo.

El municipio ha sido el último del Campo de Gibraltar en registrar un caso de la enfermedad entre su población. Hasta este viernes, cuando se ha anunciado la existencia del primer contagiado, la localidad se mantenía libre del virus.

El pórtico, similar al de un túnel de lavado para coches, tendrá siete metros de anchura por cinco de altura para que puedan pasar por él desde turismos a camiones. Un sensor activará unos pulverizadores que rociarán hipoclorito de sodio diluido (lejía rebajada con agua). El tanque tendrá unos 9.000 litros de capacidad de este producto.

El alcalde, Adrián Vaca, ha explicado que en coordinación con la Guardia Civil de Castellar se recomendará a todos los ciudadanos que accedan al municipio utilizando la entrada por La Almoraima para conseguir un mayor control de la posible expansión del virus. El corte total de otras entradas no está permitido, tal y como reconoció Vaca a principios de semana. "Era mi intención cortar los accesos al pueblo. Pero no he podido hacerlo porque tenemos dos carreteras que son competencia de la Junta. No me lo autorizan", destacó el lunes el regidor chisparrero.

"La intención es que, a la vista que como Ayuntamiento no podemos restringir las entradas al municipio, se va a recomendar la entrada por la barriada de La Amoraima. Lo he comentado con el teniente coronel de la Guardia Civil que, junto con la Policía Local, nos ayudará a controlar los accesos y plantear esa recomendación", ha explicado Vaca este viernes.

La instalación del pórtico, que se colocará en cuanto lleguen los materiales, también se está llevando a cabo en otras poblaciones pequeñas de la serranía de Málaga, según ha especificado el Ayuntamiento. Esta medida se sumará a las labores de desinfección y fumigación de las calles y el aislamiento de los vecinos en sus casas.