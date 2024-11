'Este circo es un desastre'. Para disfrutar y aprender de nuestras limitaciones

Uno de los recuerdos más importantes de mi infancia eran las visitas al circo. Todas las emociones básicas eran vividas en solo 90 minutos, sí todas. El circo nos regala sorpresa tras sorpresa, sobre todo cuando tienes 8 o 9 años: la alegría de los payasos; la súper sorpresa cuando los trapecistas realizan limpiamente su salto mortal; me daban asco los tartazos, eso de tener la cara llena de merengue nunca me ha gustado; los contorsionistas me asustaban, eso era puro masoquismo y no iba conmigo; y también tristeza. Dumbo me dejó muy marcado y por ello no me gustaban los números con animales, llegando a la rabia cuando usaban el látigo. Pero siempre repetía, todos los años me gustaba ir al circo porque la sensación que me dominaba era la de la risa y la diversión. Llegábamos expectante y salíamos riendo, aplaudiendo el gran desfile final.

En la actualidad, y aunque lo intenta con toda su alma “El Circo del Sol”, este espectáculo se va devaluando. El circo es una gala artística para toda la familia. Es un mosaico de representaciones muy dispares, para todos los gustos. Magos y forzudos; serios, contra divertidos payasos; de mimos lentos y pausados saltamos a escapistas veloces; actuaciones en el suelo, malabaristas con balones bajos los pies y pelotas jugueteando desde sus manos y equilibrista paseando en bicicletas por el techo; caballos correteando por la pista y animales salvajes en su jaula cerca del público; y todo ello a una velocidad mayor que la del hombre bala; lanzadores de cuchillos y tragafuego, acróbatas y la pequeña orquesta que animaba la actuación, y todo ello coordinado por un majestuoso Jefe de Pista (Si este fuese el Ministro de Vivienda y Agenda Urbana los jóvenes podrían tener un hogar propio en un santiamén).

Presentamos libros para los más pequeños para que conozcan y disfruten con el circo:

Bienvenido al circo de Mathilde Bréchet e Ilustrado por Ingela P. Arrhenius, Editorial SM. Tamaño 23,5 x 22,6. Tapa dura, 14 páginas. A partir de 3 años. Para que los más pequeños conozcan como viven los miembros del circo, como es su vida diaria, sus entrenamientos y una cosa muy importante, donde estudian sus hijos.

De la serie ¿Te cuento un secreto? nos llega Cuando trabajé en el circo de Roberto Aliaga e Ilustrado por Miguel Ángel Díez, Editorial Anaya. Tamaño 21,5 x 21,5. Tapa dura, 32 páginas. A partir de 6 años. En este libro su padre le cuenta su secreto: él estuvo trabajando en un gran circo.

Historia del circo: viaje extraordinario alrededor del mundo de Dominique Mauclair, Editorial Milenio Publicaciones. Tamaño 31 x 25 con 126 páginas. A partir de 12 años. El texto está acompañado de material gráfico muy rico —dibujos y fotografías— que recoge representaciones de todas las épocas y continentes, además de numerosos retratos de grandes figuras del circo.

El circo de la noche de Erín Morgenstern con traducción de Eleonora González Capria. Editorial Umbriel. Tamaño 23 x 15 con 448 páginas. A partir de 14 años. El circo llega sin avisar. No viene precedido de ningún anuncio. De pronto está allí, donde hasta el día anterior no había nada. Dentro de las carpas de rayas blancas y negras se desarrollan eventos únicos y deslumbrantes. Se llama Le Cirque des Rêves, el Circo de los Sueños, y solo abre por las noches. Pero entre bambalinas existe una feroz rivalidad: un duelo entre dos jóvenes magos, Celia y Marco, que han sido entrenados desde pequeños por sus instructores para competir en un juego perverso en el que solo uno puede sobrevivir. Y como libro para adolescente, también tenemos una historia de amor.

'Este circo es un desastre'

La estantería de hoy se la dedicamos a Este circo es un desastre. Esnini es un gran Jefe de Pista, pero su circo va perdiendo público. Son muchos los problemas que van teniendo en cada una de las localidades a las que llegan, incluso se les pincharon todas las ruedas a todos sus vehículos, ¡qué mala suerte! El fantástico Esnini y su circo es un desastre.

Cuando llegaban a una ciudad lo primero que tenían que hacer es que todos los vecinos se informen y para ello nada mejor que los carteles publicitarios: “¡El fantástico Esnini y su circo ya está en su ciudad! ¡No pierda la ocasión única de contemplar al hombre más fuerte del mundo, a la más valiente domadora de fieras, al equilibrista más temerario o al mago más extraordinario jamás visto!”.

Esnini, director y presentador del circo, tiene mucha maña para llamar la atención del público, pero últimamente siempre está afónico. La domadora de fieras, valiente como ninguna, no mostraba miedo, pero no era muy ágil con el látigo, y nada más empezar su actuación siempre se le enredaba en alguno de los barrotes de la jaula. El forzudo tenía grandes manos, pero el más patoso del circo, no había nada que durase más de un minuto en ellas. Y de los payasos que os voy a contar, eran divertidos, bien vestidos, pero no había forma de enterarte de sus chistes con sus continuos cambios de volumen. Un equilibrista con vértigo, un mago que se olvida de sus conjuros mágicos….

Pero ante tantos problemas tenemos a nuestro protagonista, Jorgito, que sin esperarlo se convierte en el Jefe de pista y... si quieres saber como se solucionan todos los problemas tendrás que leer este libro. Seguro que te reirás, disfrutarás y aprenderás cómo resolver los problemas.

Tiempo de lectura: 1 hora y 15 minutos.

Los pequeños lectores recomiendan

Andrea Jiménez Vargas, alumna de 4º de primaria: “Cuando empecé a leer el libro pensaba que era un cuento para niños chicos, pero tiene mensaje para los más mayores. Ante un problema una solución y sin son diez problemas, pues a buscar diez soluciones. Jorgito es un personaje muy chulo, no se rinde y quiere lo mejor para el circo. También me gustan mucho las ilustraciones, con unos colores muy fuertes, alegres y divertidos. Es un libro para leerlo tanto en clase como toda la familia junta. Os lo recomiendo”.

Este circo es un desastre, de Miguel Ángel Pinto e ilustraciones de Rafael Jiménez Chacón. Editorial Edimáter. Tamaño 21,5 x 21,5. Tapa dura con 48 páginas. A partir de 6 años, con su lectura disfrutará toda la familia. Es una lectura corta, pero con mensaje pedagógico. Con el podemos trabajar:

El conocimiento propio, autoconfianza y la superación de los problemas

La constancia, el trabajo y la creación de hábitos;

La empatía y la tolerancia.

Actividades con su lectura

Antes de empezar a leer: Podemos contar nuestra experiencia en el circo, si nos gusta, que personaje preferimos, que juego de magia nos ha sorprendido más, que espectáculo de los equilibristas te ha parecido más peligroso…

Durante la lectura: tras la lectura del segundo capítulo planteamos cómo resolver los problemas del circo.

Finalizada la novela: El éxito y el fracaso están muy cerca. ¿Podemos llevar la misma solución a nuestra vida? ¿a nuestra familia? ¿a nuestra clase? La empatía y la tolerancia es el primer paso para buscar la solución.

Autoría

Miguel Ángel Villar Pinto (La Coruña). Estudió Historia. Escritor de literatura infantil y juvenil. Su ópera prima fue La sangre de Dios. Ha publicado 31 cuentos agrupados en tres colecciones Leyendas de Arabia, Los bosques perdidos y El bazar de los sueños, dos novelas históricas Balarian y El camino del guerrero y cuatro libros infantiles Este circo es un desastre, Narsú y el collar mágico, Las preguntas de Nair y La maldición del castillo desencantado.

Rafael Jiménez Chacón (Sevilla). Artista polifacético, que va desde las artes escénicas, interpretación, diseño gráfico y la ilustración. En la actualidad se dedica casi por entero a la escultura en cerámica. Ha ilustrado libros infantiles para editoriales andaluzas. Es colaborador habitual como ilustrador de los diferentes recursos educativos del Ayuntamiento de Dos Hermanas. Otros libros ilustrados son: La maldición del Castillo Desencantado, ¡Al rescate de Zogh! y Zogh! mi amigo extraterrestre.

Ficha literaria

“Este circo es un desastre” autoría Miguel Ángel Villar Pinto

Ilustraciones de Rafael Jiménez Chacón

Recomendado por la UNAL (Universidad Nacional de Colombia), la Asociación Española de Comprensión Lectora, Topp Books y Special Book de Estados Unidos y Better Read de Australia.

Editorial: Edimater. Sevilla.