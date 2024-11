'El pequeño vampiro'. Un clásico de la literatura infantil e inicio de una gran saga

En el ya lejano 1979 llegó a Alemania El pequeño vampiro que no arribó a nuestras librerías hasta 1985, con la edición de Alfaguara. En un principio la crítica no lo trató bien. Las líneas educativas y pedagógicas buscaban libros moralistas y que el personaje principal fuera un vampiro no era un ejemplo para los más pequeños. Sin embargo, esas críticas indicaban que solo se habían quedado con la portada y el título del libro, ya que su lectura nos sumerge en una magnífica historia de amistad, compañerismo y superación donde la empatía es necesaria para acercarnos al otro, al extraño. Y tan importante como lo anteriormente indicado es que abrió una gran puerta a la fantasía de los pequeños.

Pero cuidado, una nueva ola moralista está llegando a nuestra literatura. Ya no se trata de censurar los clásicos como La Bella durmiente o Blancanieves, por ser parte del patriarcadom sino que quiere recortar incluso las magníficas obras de Roald Dahl, como ejemplo Charlie y la fábrica de chocolate donde nos encontramos niños tan crueles como en El señor de las moscas.

Los protagonistas de El pequeño vampiro son Rüdiger von Schlotterstein, un niño vampiro, y Antón, un niño humano muy aficionado a la lectura, especialmente a los libros de terror. El sueño de Antón se cumple cuando sorprende a Rüdiger en su ventana una noche. El encuentro de ambos se realiza de forma lenta, con miedos, ¡le han hablado de tantas cosas malas de los vampiros! Pero poco a poco se van conociendo, respetando, incluso se ayudan. Uno de los aciertos de la autora es que el pequeño vampiro tiene miedo a la oscuridad, porque por muchos años vampiros que tenga, aún no ha llegado a la adolescencia, sigue siendo un infante.

En el lado oscuro, el villano, es Geiermeier, el vigilante del cementerio, que es un cazavampiros y alguna que otra vez ha usado su estaca. Y el romance infantil lo tenemos con Anna, la hermana pequeña de Rüdiger, que es llamada “la desdentada” y que aún no bebe sangre humana. Lumpi el Fuerte, el hermano mayor de Rüdiger, adolescente, cambia constantemente de humor.

Este clásico ha sido el inicio de una gran saga, en la actualidad son veintidós libros, además se han realizado adaptaciones para la televisión, el teatro y para el cine. Se han vendido más de 10 millones de ejemplares.

Aquí tienes toda la serie para que no te falte ninguno y puedas leerlos con tranquilidad en este mes de noviembre:

El pequeño vampiro El pequeño vampiro se cambia de casa El pequeño vampiro se va de viaje El pequeño vampiro en la granja El pequeño vampiro y el gran amor El pequeño vampiro en peligro El pequeño vampiro y los visitantes El pequeño vampiro lee El pequeño vampiro y el paciente misterioso El pequeño vampiro en la boca del lobo El pequeño vampiro y la guarida secreta El pequeño vampiro y el enigma del ataúd El pequeño vampiro y la gran conspiración El pequeño vampiro y la excursión a Fosavieja El pequeño vampiro y la fiesta de Navidad El pequeño vampiro en el país del conde Drácula El pequeño vampiro baila que te mueres El pequeño vampiro y su noche de cumpleaños El pequeño vampiro y la noche del terror El pequeño vampiro y la transformación final El noctario de Anna von Schlotterstein El pequeño vampiro y la gran pregunta

¿Te gustaría saber si Antón puede volar con su amigo vampiro? Para descubrirlo tendrás que leer este libro. Seguro que te divertirás.

Los pequeños lectores recomiendan: José María Heredia Jiménez Varga, alumno de 2º de ESO: “Me encantan los libros de vampiros, pero no los de miedo, sino los de humor. El miedo de Anton a los vampiros, es el miedo que hay muchas veces en la sociedad a los inmigrantes, al diferente, incluso al gitano. Nos da miedo lo diferente y lo fácil es encerrarlos en un lugar, como ocurre con la familia de vampira que viven escondidos en el cementerio”.

El pequeño vampiro, de Angela Sommer-Bodenburg y con ilustraciones de Amelie Glienke. Editado por Loqueleo, Santillana Educación. Tamaño 20 x 13,5. Tapa blanda con 256 páginas. A partir de 10 años. Con el podemos trabajar los valores de la amistad, las relaciones familiares, la maduración y el desarrollo personal, y todo ello con mucho humor.

Tiempo de lectura: 3 horas y 15 minutos.

Actividades para su lectura

Como siempre las realizamos en tres momentos.

Antes de empezar a leer : Nos fijamos en la portada. Tenemos una idea sobre los vampiros. Indicamos como pensamos que es este ser, ¿malvado? ¿es un villano? ¿viene a quitarnos lo nuestro? Cada uno va dando sus opiniones.

: Nos fijamos en la portada. Tenemos una idea sobre los vampiros. Indicamos como pensamos que es este ser, ¿malvado? ¿es un villano? ¿viene a quitarnos lo nuestro? Cada uno va dando sus opiniones. Durante la lectura : Planteamos el valor de la amistad. ¿Cómo llegamos a ella? ¿Cómo la cuidamos? ¿Qué nos aportan nuestros amigos?

: Planteamos el valor de la amistad. ¿Cómo llegamos a ella? ¿Cómo la cuidamos? ¿Qué nos aportan nuestros amigos? Finalizada la novela: Crearemos un debate sobre el miedo. La pandemia nos planteó que somos seres frágiles, pero ¿a que le tiene miedo nuestra sociedad? ¿Y nosotros? ¿Cuáles son nuestros temores? ¿Nos dan miedo los extraños?

Autoría

Ángela Sommer-Bodenburg, Hamburgo (Alemania). Estudios de Sociología y Pedagogía y fue profesora de Primaria. Es una apasionada de la pintura y de la literatura. Ha publicado más de cuarenta libros, y su gran éxito es la saga del “Pequeño Vampiro”.

Amelie Glienke. Berlín (Alemania). Estudió Artes y Comunicación Visual. Trabaja como diseñadora gráfica e ilustradora de libros para niños. También es caricaturista y dibujante de cómics en periódicos y revistas. Su estilo, basado en líneas y el blanco y negro, es muy original y logra conjugar muy bien una atmósfera aterradora con la ternura propia de una historia para niños. Bajo el seudónimo de HOGLI firma caricaturas y viñetas que aparecen principalmente en periódicos y revistas. Algunos de estos trabajos también se han publicado como libros independientes. Sus ilustraciones para la serie de libros infantiles y juveniles “El pequeño vampiro” de Angela Sommer-Bodenburg, que ha sido reeditada y traducida muchas veces, han contribuido a su fama.

Ficha literaria de 'El pequeño vampiro'