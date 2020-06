"Tenemos una oportunidad única para solucionar una cuestión mayor relativa a la soberanía de España: la soberanía fiscal". Con esta frase ha defendido la ministra de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Arancha González Laya, la conveniencia de que el Congreso de los Diputados dé el visto bueno al Tratado Fiscal sobre Gibraltar firmado hace más de un año por España y Reino Unido y que se enfrente a una enmienda a la totalidad presentada por Vox que el Partido Popular apoya.

"No es cierto, como dice Vox, que la firma de este tratado pueda debilitar la posición de España en el proceso de descolonización que se sigue en la ONU", ha explicado la ministra, para la que se trata de "un acuerdo internacional cuyo objetivo es que la Roca "no se consolide como paraíso fiscal y epicentro de blanqueo de dinero" que se alcanza de forma bilateral entre el Reino Unido y España, "no con las autoridades de Gibraltar" y que además "amplía y mejora" las disposiciones del acuerdo de retirada del Reino Unido de la Unión Europea.

El Gobierno espera tener votos más que suficientes para que el texto supere el debate de totalidad en el pleno y comience su trámite parlamentario. Arancha González Laya, que ha resaltad que incluye una cláusula que preserva la posición de España "en relación al contencioso", espera que esté culminado en el mes de octubre.

El diputado socialista Alfonso Rodríguez Gómez de Celis ha defendido los beneficios del Tratado Fiscal para el Campo de Gibraltar: "Tras 30 años de tener a Gibraltar en la lista de paraísos fiscales de España, con este acuerdo se convierte en un aliado para luchar contra el fraude fiscal a través de la transparencia y la cooperación para acristalar el escenario fiscal de la zona. Sumamos una herramienta eficaz y útil para evitar que los defraudadores, delicuentes y corruptos traten de buscar cobijo allí, ocultar su botín en Gibraltar. Será por eso quizás que la derecha se resiste tanto a aprobar este acuerdo. No olvidemos que todos los que se llevan dinero a Suiza, Panamá, Andorra o Gibraltar lo hacen con una banderita de España en la muñeca, ahora también en la mascarilla para deshonra de España y de nuestra bandera".

María del Carmen Martínez (Ciudadanos) también considera que el acuerdo fiscal internacional entre España y Reino Unido sobre Gibraltar "es muy beneficioso para luchar contra el fraude". "Evita la competencia desleal entre negocios y es un ejercicio de transparencia entre España y Gibraltar", ha dicho la diputada en el Congreso. "Este acuerdo, desde el punto de vista internacional, nos ayuda a que se siga respetando la prerrogativa española en el marco de las negociaciones de Brexit, así como que las autoridades británicas y gibraltareñas cumplan con lo acordado. Contribuye a solucionar los problemas serios a los que se enfrenta el Campo de Gibraltar por el estatus especial del Peñón".

Para la diputada de ciudadanos, en la enmienda, "Vox reconoce que el acuerdo es bueno, aunque lo deja en una victoria ridícula. Realmente lo que necesita el Campo de Gibraltar es que el Tratado entre en vigor. Vox no pretende valorar el acuerdo desde el punto de vista fiscal, solo quiere hablar de soberanía, ignorando muchos otros problemas que tiene la provincia y en concreto la comarca. Soy de Cádiz, tenemos muchos problemas en el Campo de Gibraltar que ni el PP ni el PSOE han querido solucionar. Tenemos uno de los puertos más importantes de Europa sin un tren que o una con el resto de España, pero el problema ahora es la opacidad y la diferencia que ha habido entre Gibraltar y España entre todos estos años".

También apoyará el tratado el Grupo de Unidas Podemos, cuya portavoz Lucía Muñoz ha aprovechado el debate para hacer un alegato en favor de la redistribución de la riqueza y la reforma de la fiscalidad en España. "Ustedes reconocen que el acuerdo es bueno para España y piden denegarlo", ha manifestado la diputada.