La borrasca deja lluvias torrenciales, rachas huracanadas y riesgo de fenómenos costeros en el Campo de Gibraltar

El Campo de Gibraltar ha amanecido este miércoles, 29 de octubre, con la lluvia como protagonista indiscutible. Desde primeras horas de la mañana, los paraguas se han desplegado en las calles y los chubasqueros han vuelto a los armarios de entrada, mientras el cielo gris y las gotas persistentes marcaban el ritmo de una jornada típicamente otoñal. La borrasca, pequeña pero intensa, ya se ha dejado sentir en toda la comarca, trayendo consigo un cambio radical en el tiempo tras varios días de temperaturas suaves y cielos despejados.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activó cuatro avisos en la zona del Estrecho para esta jornada ante un episodio meteorológico que combina lluvias torrenciales, vientos huracanados, riesgo de tornados y fuerte oleaje. Las previsiones apuntaban a precipitaciones que podrían alcanzar acumulaciones de hasta 25 milímetros en una hora y 60 milímetros en doce. Ante este escenario, varios ayuntamientos de la comarca han llevado a cabo tareas preventivas desde primera hora, revisando imbornales, desagües y alcantarillado para evitar posibles inundaciones.

El viento también ha sido protagonista. La Aemet ha advertido de rachas de hasta 80 kilómetros por hora, especialmente intensas hasta las 20:00, que podrían dificultar la circulación en carreteras y provocar la caída de ramas o mobiliario urbano. Además, el aviso por riesgo de tornados y trombas marinas se mantiene activo durante toda la jornada, lo que ha incrementado la atención en zonas costeras y puertos deportivos. El Ayuntamiento de Algeciras, por ejemplo, ha cerrado los parques y jardines públicos.

Video de la jornada de lluvias en Algeciras

En el mar, la situación es igualmente adversa. El viento marítimo del suroeste de fuerza 7, unido a un fuerte oleaje, ha hecho peligrosa la navegación en el Estrecho, provocando la cancelación de la ruta marítima entre Tarifa y el norte de Marruecos. Las autoridades portuarias han recomendado evitar salidas al mar hasta que mejore la situación, prevista para el jueves.

A pesar de los avisos y del temporal, la jornada transcurre sin incidencias destacables hasta el momento. No se han registrado cortes de carretera ni daños materiales reseñables, aunque los servicios de emergencia mantienen un seguimiento constante de la evolución meteorológica.

Las calles, mientras tanto, lucen más vacías de lo habitual. El sonido de la lluvia ha acompañado el ritmo de una mañana tranquila, con el tráfico algo más lento y los comercios abriendo entre paraguas y botas de agua. Los cafés y bares del centro han sido refugio de quienes buscaban resguardarse del temporal, con el murmullo de conversaciones sobre el tiempo como banda sonora.

Vídeo de la jornada de lluvias en Los Barrios

La borrasca, que continuará afectando a la comarca hasta el jueves 30 de octubre, dejará una estampa plenamente otoñal. Un ambiente perfecto para quienes prefieren quedarse en casa, con mantas, películas y el sonido de la lluvia de fondo. Sin embargo, para quienes deben salir, las recomendaciones son claras: precaución en la carretera, evitar zonas inundables y seguir las indicaciones de los servicios de emergencia.