Cancelado el primer ferri en Tarifa por el temporal: Andalucía activa el plan de emergencias ante las lluvias torrenciales

El temporal que azota Andalucía desde la madrugada de este miércoles ya deja sus primeras consecuencias en el Estrecho de Gibraltar. La Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras ha confirmado la cancelación del ferri de las 12:00 entre Tarifa y Tánger, operado por la naviera Africa Morocco Link, debido a las condiciones meteorológicas adversas que mantienen en vilo a toda la provincia gaditana.

Se trata, de momento, de la única ruta suspendida en la zona. Las conexiones marítimas entre Algeciras y Ceuta, así como con Tánger Med, continúan operando con normalidad a esta hora, según recoge la página de información al pasajero de la autoridad portuaria.

Cádiz bajo el agua: cuatro comarcas en alerta

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado avisos que afectan a la totalidad de las comarcas gaditanas —litoral, Grazalema, campiña y Estrecho— hasta la medianoche de hoy. Las previsiones apuntan a una acumulación de precipitaciones de hasta 25 litros por metro cuadrado en general, aunque en las primeras doce horas del día podrían alcanzarse los 70 l/m² en algunos puntos.

En el Campo de Gibraltar, las lluvias más intensas están previstas para esta tarde, en el tramo horario comprendido entre las 12:00 y las 21:00. Pero no solo la lluvia preocupa: el viento del suroeste, con rachas que pueden superar los 80 kilómetros por hora, mantiene activo el aviso desde las 9:00 las 21:00 en las cuatro comarcas.

A esto se suma el oleaje, que ha llevado a decretar aviso amarillo en el litoral gaditano y el Estrecho desde las 9:00 hasta las 18:00. Se esperan vientos del suroeste de entre 50 y 61 km/h, con una mar combinada que alcanzará los cuatro metros de altura —fuerza 7 en la escala de Beaufort—, condiciones que explican la prudente decisión de cancelar la travesía marítima.

Andalucía activa su plan de emergencias por riesgo extremo en Huelva

La situación meteorológica ha llevado al consejero de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, a activar este mismo miércoles la situación operativa 1 del Plan ante el Riesgo de Inundaciones (PERI) en toda Andalucía. La medida responde al aviso de nivel rojo —riesgo extremo— que la Aemet mantiene en el litoral de Huelva, donde se esperan lluvias torrenciales en el entorno de Ayamonte.

A través de su cuenta en la red social X, Sanz ha pedido a la población "evitar desplazamientos" y seguir las recomendaciones del 112. De hecho, los vecinos del litoral onubense han comenzado a recibir alertas en sus teléfonos móviles instando a "extremar la prudencia, evitar desplazamientos innecesarios y consultar los consejos del 112".

Ya van 80 incidencias en toda la comunidad

Hasta las 8:45 de este miércoles, el servicio de emergencias 112 de Andalucía había gestionado 80 incidencias relacionadas con las lluvias. La provincia de Sevilla concentra la mayoría de los avisos —69 en total—, principalmente por anegaciones del viario público, locales, sótanos, plantas bajas y acumulaciones de agua en carreteras secundarias. Cádiz y Huelva registran cinco incidencias cada una, mientras que Córdoba contabiliza una.

Entre las incidencias más destacadas figura el derrumbe de un muro en la carretera HU-5401 de La Puebla de Guzmán (Huelva), en sentido Paymogo. En la provincia hispalense, localidades como Dos Hermanas, Alcalá de Guadaíra, Fuentes de Andalucía, La Puebla de los Infantes, Lebrija, Lora del Río y la capital han concentrado los avisos, especialmente en la franja horaria de 3:43 a 4:30.

Mejora a la vista para el jueves

Según la información disponible a esta hora, la Aemet no tiene previsto mantener avisos por fenómenos adversos en Andalucía para el jueves 30 de octubre. El temporal, por tanto, parece que será cosa de un día, aunque intenso.