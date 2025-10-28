La Aemet activa avisos amarillos por lluvias torrenciales, vientos de 80 km/h y riesgo de tornados en el Estrecho

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado múltiples avisos amarillos para este miércoles 29 de octubre en la zona del Estrecho de Gibraltar, ante la inminente llegada de una borrasca atlántica que traerá consigo precipitaciones torrenciales, vientos intensos y fenómenos meteorológicos potencialmente severos.

Una borrasca pequeña pero intensa

La borrasca atlántica, que ya se vislumbra en el horizonte, se irá aproximando a la Península a lo largo de este martes 28 de octubre, dejando las primeras precipitaciones en Andalucía durante la segunda mitad del día. Sin embargo, será el miércoles cuando la situación se intensifique considerablemente, con lluvias localmente intensas en el tercio occidental de la comunidad autónoma.

Los expertos de la Aemet señalan valores altos de helicidad relativa a la tormenta en zonas de Andalucía occidental, un indicador técnico que apunta a la posibilidad de fenómenos severos como pequeños tornados o trombas marinas. Un escenario que, aunque poco frecuente en la zona, no se puede descartar dadas las condiciones atmosféricas previstas.

Cuatro avisos amarillos simultáneos

Para la jornada del miércoles, la Aemet ha activado cuatro avisos diferentes en el Campo de Gibraltar la zona del Estrecho:

Precipitaciones torrenciales : Desde las 00:00 hasta las 23:59 se esperan acumulaciones de hasta 25 mm en una hora y 60 mm en 12 horas . Unas cifras que convierten esta jornada en especialmente lluviosa y que ya han puesto en alerta a los ayuntamientos de la zona, que a estas horas están repasando alcantarillado, desagües, imbornales y cauces para prevenir posibles inundaciones.

: Desde las 00:00 hasta las 23:59 se esperan acumulaciones de hasta y . Unas cifras que convierten esta jornada en especialmente lluviosa y que ya han puesto en alerta a los ayuntamientos de la zona, que a estas horas están repasando alcantarillado, desagües, imbornales y cauces para prevenir posibles inundaciones. Rachas de viento virulento : Entre las 09:00 y las 20:59, los vientos del suroeste alcanzarán rachas máximas de 80 km/h , especialmente intensas entre las 06:00 y las 20:00. Las provincias de Huelva, Sevilla, Cádiz y Córdoba deberán extremar las precauciones ante estas rachas que, en algunos momentos, pueden resultar peligrosas.

: Entre las 09:00 y las 20:59, los vientos del suroeste alcanzarán rachas máximas de , especialmente intensas entre las 06:00 y las 20:00. Las provincias de Huelva, Sevilla, Cádiz y Córdoba deberán extremar las precauciones ante estas rachas que, en algunos momentos, pueden resultar peligrosas. Riesgo de tornados y trombas marinas : Durante todo el día del miércoles (00:00 a 23:59), no se descarta la formación de estos fenómenos meteorológicos excepcionales. La Aemet advierte de esta posibilidad debido a las condiciones de inestabilidad atmosférica previstas.

: Durante todo el día del miércoles (00:00 a 23:59), no se descarta la formación de estos fenómenos meteorológicos excepcionales. La Aemet advierte de esta posibilidad debido a las condiciones de inestabilidad atmosférica previstas. Viento marítimo intenso: En el oeste de la zona, entre las 11:00 y las 17:59, se esperan vientos del suroeste de 50 a 61 km/h (fuerza 7) que, combinados con el oleaje, pueden hacer peligrosa la navegación y las actividades en la costa.

La aproximación de esta borrasca, pequeña pero intensa, provocará un aumento considerable del oleaje en todo el Golfo de Cádiz. Se esperan olas de hasta 4 metros tanto en el litoral onubense como en el gaditano. Como única noticia positiva, la marea estará muy baja precisamente a las horas de mayor oleaje y viento, lo que reducirá el riesgo de daños en el litoral.

Martes y miércoles: dos días para extremar precauciones

La situación meteorológica adversa comenzará este martes por la tarde, con la activación de avisos amarillos en el litoral atlántico desde las 20:00, cuando las precipitaciones pueden alcanzar los 15 mm por hora. Pero será el miércoles cuando el temporal alcance su máxima intensidad en toda la provincia, con lluvias de hasta 25 mm por hora.

El episodio se prolongará hasta el jueves 30 de octubre, aunque con menor intensidad. En total, se espera una cantidad considerable de lluvia acumulada en estos tres días, acompañada de tormentas y viento fuerte.

Las autoridades meteorológicas insisten en la importancia de ser precavidos y extremar la precaución, especialmente en desplazamientos, actividades al aire libre y en zonas costeras.